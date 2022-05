A számos kísérőrendezvénnyel járó program részeként indulás előtt a város és az egyetem elöljárói a honvédség magas rangú tisztjeivel együtt megkoszorúzták az 1848–49-es hősök emléktábláját, valamint a futók stafétabotjára szalagokat kötöttek. A váltófutás célja a katonai értékek megismertetése és az iskoláskorú, mindenekelőtt a középfokú és felsőfokú tanulmányaikat végző diákok körében a sport és a honvédelem népszerűsítése, és nem utolsósorban a toborzás.

A múlt kötelez

A futókat és a megjelenteket házigazdaként először dr. Szilágyi Roland egyetemi docens, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese köszöntötte, aki az emléktábla előtt állva elmondta: „Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a szabadságunk megőrzésében a honvédségnek jelentős szerepe van. Így volt ez 1848– 49-ben, és így van ma is. A negyvennyolcas szabadságharc fontos nemzeti ünnep a magyarság életében, amelyet a gyermekeink is az elsők között ismernek meg, annak nemzeti lelkületével együtt. Jó példa erre a kislányom, aki négyéves korában egy Nemzeti dalhoz hasonló verset talált ki magától és mondott el nekünk. Pusztán abból táplálkozva, amit a március tizenötödikei ünnepségek alatt hallott. Ez a történet is igazolja, hogy mennyire fontos és az emberek tudatában milyen mélyen meglévő nemzeti ünnep ez. Azt kívánom, hogy ez az emlékfutás érje el azt, hogy az emberek tudatába legalább olyan mélyen épüljön be a magyar honvédség és a sport szeretete, az emberi teljesítőképesség határainak a futók általi megmutatásával, mint az 1848-as forradalom emléke. Kívánom, hogy a határaikat feszegető futók érjék el céljaikat, és sikerekkel feltöltődve zárják ezt az emlékfutást.”