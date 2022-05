Az „Encsért 2022” kitüntetést vehette át nemrég Takács Péter a város polgármesterétől, Mikola Gergelytől. Péter az Encsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon teljesít szolgálatot, de ezúttal nem ezért a tevékenységéért érdemelt elismerést, hanem a városért folytatott önkéntes munkájáért. Lelkesen segíti a 2012-ben alakult „Szólj, Gondolj, Tégy Jót!” Alapítványt ötleteivel, terveivel, kivitelezésével. A közösen létrehozott, igényes megjelenésű köztéri elemek karbantartásában is jelentős szerepet vállal. Munkáját dicséri többek között a városi betlehem vázának megalkotása, amit minden adventi időszakban ő szerel össze, az ünnepek után pedig szét. Igazi ezermester, aki ért a villanyszereléshez, de jó barátságban van a fával, fémmel, így azok megmunkálása sem jelent számára gondot. A város lakóinak és az ideérkező vendégek nagy örömére 2020-ban elkészült a köztéri adventi koszorú is, ami szintén Takács Péter ötlete és munkája volt.

– A feleségem tagja az alapítványnak, én csak oszlopos segítője vagyok – mondta szerényen Péter. – Az eredeti foglalkozásom épületvillamossági szerelő, innen a műszaki ismeret. Természetesen kreativitásra és kézügyességre is szükség van a köztéri díszítőelemek megalkotásához. Legbüszkébb a városi betlehemre vagyok. A feleségemmel, amikor más városokban, falvakban jártunk, láttuk, hogy milyen szép betlehemek díszítik a települések főtereit. Akkor elhatároztuk, hogy Encsnek is lesz ilyen, és ezt végig a szívügyünknek tekintettük. Szerettünk volna a városunknak egyedi betlehemet, ezért olyat terveztem. Szinte egyedül készítettem az egészet, de segítségemre volt az Encsi Városgazda Kft., amely embereket biztosított a munkához. A városlakók nagy örömére született meg a különleges betlehem – mesélte Takács Péter.

Kérdeztük a hivatásáról is, hiszen tűzoltóként 25 éve ott van a környéken történt baleseteknél, tűzeseteknél és egyéb katasztrófáknál. Elárulta, amikor leszerelt a katonaságtól, fiatalemberként a civil szférában képzelte el az életét, mert akkor kicsit elege volt a rendvédelmi szigorból. Azt tervezte, hogy szerelőként építkezéseken dolgozik majd.

– A sógorom azonban tűzoltó volt, és amikor a városi parancsnokságnál üresedés történt, ő javasolta, hogy menjek, nézzem meg, és ha tetszik, legyek én is tűzoltó. Hallgattam rá, megnéztem, és valóban megtetszett. A másik ok, amiért emellett döntöttem, hogy a menyasszonyom, ma már a feleségem, azt szerette volna, ha helyben dolgozom, nem kószálok összevissza az országban – mondta nevetve Péter, aki egyébként a tűzoltó feladatait is ugyanolyan lelkesedéssel és odaadással végzi, mint a városért végzett önkéntes munkáját. Bár közhelynek tartja, de őt valóban az marasztalta ott a tűzoltóságon, hogy szívesen segít másokon, komoly hivatástudattal rendelkezik, és szinte mindennap találkozik valamilyen kihívással. Péter pedig szereti a kihívásokat és azt is, hogy a társadalom részéről érzi a megbecsülést.

– Büszke vagyok a hivatásomra, és minden egyes esetnél úgy érzem, hogy tettem valami jót az emberekért. Minden vonulás alkalmával más esettel találkozunk, sokszor van szükség a kreativitásunkra és a problémamegoldó képességünkre. Ahogy visszaemlékszem az elmúlt 25 évre, a legtragikusabb és legmegrázóbb eset a hejcei repülőszerencsétlenség volt, amikor 2006-ban a gépen tartózkodó 43 személyből csak egy élte túl a katasztrófát. Voltak kisebb balesetek is, amelyekkel meg kellett küzdenünk, és eleinte rendkívül megviseltek a közlekedési balesetek, főleg, ha gyermek sérült vagy halt meg. Most is borzasztó tragédiának tartom az ilyesmit, de az idők során az ember kicsit megedződik, és fel tudja dolgozni a borzalmakat – fogalmazott Péter.

Családjáról annyit árult el, hogy feleségének jogi végzettsége van. Három gyermekük született, az ikerfiúk 1996-ban. Az egyik szintén a tűzoltóságon dolgozik, ő viszi tovább a hivatást. Már elvégezte a főiskolát, és nem úgynevezett vonulós tűzoltó, hanem irodában dolgozik. A másik fiú a Miskolci Törvényszék munkatársa, a kislányuk pedig most ballagott el az Encsi Váci Mihály Gimnáziumból. Egyetemre készül, jogi karra.



