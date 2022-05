A tavaszi hónapokban gyakrabban találkozhatunk kis vadmalacokkal. A kocák ilyenkor vérmesen védelmezik kicsinyeiket, ezért kiránduláskor igyekezzünk elkerülni a vaddisznós környéket!

Nincsenek egyedül

– A vaddisznó normál ellési időszaka tél végén, kora tavasszal kezdődik. A változó körülmények hatására azonban mostanra átalakult a faj szaporodásbiológiája, ezért ez az időszak akár nyárra is kitolódhat – hívta fel a figyelmet Kovács István János vadász, az Országos Magyar Vadászkamara Heves Megyei Területi Szervezetének titkára. – Az újszülött malacok két-három hétig szopnak, de ezt követően is, egészen süldő korukig a kondával maradnak. A kan süldőket ivarérésükkor elzavarják a többiek. Bár a fiatal vaddisznók már kicsi korukban is önállóan el tudják hagyni a vackukat, de ezt nem szívesen teszik. Másfél-két hónapos korukig, ameddig csíkosak, veszély esetén nem képesek gyorsan elmenekülni, ezért inkább az anyjuk közelében maradnak. A kölykök még nem félnek, és akár meg is közelíthetik a túrázókat. Nem szabad megsimogatni őket, akkor sem, ha magányosnak tűnnek. Sokkal valószínűbb, hogy csak lemaradtak a testvéreiktől. Ha megérintjük a malacokat, hangos visításba kezdenek, és odahívják az anyjukat.

Haladjunk a jelzésen!

Tavasszal a kirándulók lehetőleg ne hagyják el a kijelölt turistautakat – tette hozzá Kovács István János.

– A vaddisznók a bozótos, bokros részekbe, az úgy­nevezett vadrejtő sűrűkbe szeretik magukat bevackolni. Emellett szívesen dagonyáznak a pocsolyákban és a saras mélyedésekben. Úgyhogy az ilyen területeket az erdei séták során próbáljuk elkerülni. Ha mégis vaddisznókkal találkozunk, számíthatunk rá, hogy az anyakoca vehemensen védelmezi majd a malacait. A nőstényeknek nincsen agyara, a szemfogaikat kocakampónak hívjuk. Ettől függetlenül nagyot tudnak harapni, és súlyos sebeket okozhatnak. Így vaddisznók megjelenésekor a legjobb, amit tehetünk, ha határozottan, de nem kiabálva beszélünk hozzájuk. Közben lassan hátrálva látványosan eltávolodunk tőlük az ellenkező irányba. Ők ebből meg fogják érteni, hogy reagálunk a figyelmeztetésükre, és nem akarunk támadni – magyarázta a vadász.

Kutyával csak pórázon

A szabadon kószáló kutyákat akár halálosan is megsebesíthetik a vaddisznók.

– Külterületen soha ne sétáltassunk kutyát póráz nélkül, amit jogszabály is tilt. A legjobb azonban az, ha még pórázzal sem sétáltatjuk kedvencünket olyan helyen, ahol vaddisznócsaládok fordulhatnak elő. Ellenkező esetben könnyen véres konfliktus alakulhat ki, hiszen a kutyusok első körben nem ijednek meg a vaddisznóktól. Annak ellenére sem, hogy a kisebb ebeket akár meg is ölhetik. Az anyakocák agresszív fellépésétől megriadt háziállatok pedig a gazdájukhoz menekülnek, aki így szintén veszélybe kerül. Egyre gyakoribb jelenség, hogy az igen alkalmazkodóképes vaddisznók, könnyű élelmet remélve, bemennek lakott területekre, ahol nincs természetes ellenségük. Emiatt a külkerületekben és üdülőövezetekben mindig óvatosan kutyázzunk a szabadban. A vadak beszokását a kültéri szemét eltakarításával és a komposzt elzárásával előzhetjük meg – hangsúlyozta a szakember.

(A borítóképen: A tavaszi hónapokban gyakrabban találkozhatunk kis vadmalacokkal [illusztráció])