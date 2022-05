A hétfőtől péntekig tartó Születés Hete programsorozaton nemcsak a csodáról és a gyermekvárás, születés szépségeiről, hanem a szülés és a gyermeknevelés nehézségeiről is előadásokat hallhattak az érdeklődők. A miskolci Holdam Egyesület által szervezett Születés Hete Fesztivált tizenötödik alkalommal rendezték meg.

A Főnix Családbarát Közösségi Tér helyiségei nemegyszer szűkösnek bizonyultak, annyi érdeklődő érkezett egy-egy előadásra, amelyek legtöbbször inkább beszélgetések, tapasztalatcserék voltak, jelentősen bővítve a résztvevők ismereteit. De nemcsak elméleti tudásra tehettek szert a leendő vagy már édesanyák, hanem gyakorlati módszereket is kipróbálhattak.

Zsíros Zsófia, a Holdam Egyesület társelnöke szerint több telt házas előadásuk volt, a siker és az, hogy van erre igény, egyértelmű.

„Nagyon sok olyan anyuka is érkezett, akik korábban még sosem jártak nálunk, az újak közül pedig többen fontolgatják, hogy az egyesület munkájában is részt vennének. Örömmel látjuk őket. Az egyesület egyre több programot szervez: legközelebb június 11-én egy babahordozós és kézművesvásárt tartunk az egyetemi körcsarnokban” – mondta a társelnök.

Kérdésünkre, hogy mik voltak a legnépszerűbb programok, elmondta, hogy a pszichológusokra sokan voltak kíváncsiak, ahogy a Bükki Dúla Kör bemutatkozására is.

Fontos és érdekes előadások

„Örülök a sikernek, annak különösen, hogy összerázta kicsit az egyesületünk tagjait is, nekünk ez egy közösségépítő program is volt egyben. Hogy jövőre is lesz Születés Hete nálunk, az nem kérdés” – tájékoztatott Zsíros Zsófia.

Póczos-Sarnyai Krisztina intim medical tréner és dúla elmondta, a várakozásának tökéletesen megfelelt a hét, sőt túl is szárnyalta azt. Neki is voltak felfedezései, sok újdonsággal találkozott, ami nagy dolog, hiszen ezen a területen dolgozik, és maga is gyakran előadóként vagy szervezőként van jelen hasonló rendezvényeken.

„Nagy érdeklődés övezte az »Elég a tejem a kisbabám számára?« című előadást, amelyet Kós Ancsa laktációs szaktanácsadó, védőnő és Kerepesi Judit laktációs szaktanácsadó, szülésznő tartott, mert amit elmondtak, sokaknak segített például a szoptatással kapcsolatos tévhitek eloszlatásában, amelyek sok anyukában szorongást keltenek. Személyes kedvencem volt szerdán Szeretva-Porcsin Tamara biomérnök, hormontanácsadó előadása hormonális változások szülés után, és azok kezelése témában, akitől megtudhattuk, hogyan lehet visszatérni a szülés előtti egészséges hormonális rendszerünkhöz. Nekem ő most nagyon sok pluszt adott. Ahogy Kolozsi-Koss Judit akkreditált Billings-oktató péntek reggeli nyitóelőadása is a Billings ovulációs módszerről, amely segít a természetes családtervezésben, és a testünk működését is jobban megismerhetjük általa” – sorolta Krisztina.

(A borítóképen: Babák és mamák közös programja volt | Fotó: Bujdos Tibor)