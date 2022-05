Sokak számára volt eddig is kedvelt sétahely az Avastető. Kutyások, futók lepik el nap mint nap az ösvényeket, bár többen is megjegyezték az elmúlt években, jobb vigyázni, mert néha egy-egy vaddisznó is arra téved. A miskolciak tehát „belakták” a környéket, még akkor is, ha évtizedeken át azt kellett érezniük, a város mostohagyerekéről van szó, a körülményeket látva nehéz elképzelni, hogy alig néhány száz méterre légvonalban egy lüktető nagyváros fekszik.

Az évtizedek alatt több terv is született a történelmi Avas rekonstrukciójára, ám ezt tudni amolyan „hiszem, ha látom” érzés volt, hiszen hosszú éveken át nem történt semmi. Aztán az előző városvezetés idején másfél milliárdot nyert a város a terület rendbehozatalára, maga az előkészítés hosszú ideig tartott, aztán tavaly nyáron – már az új városvezetés idején – megismerhettük a fejlesztés konkrét terveit. Néhány hónapja megjelentek a markológépek is.

A hétvégén úgy döntöttünk, megnézzük, hogyan néz most ki a terület, kíváncsiak voltunk, lehet-e majd sokak számára kedvelt kirándulóhely. Azt kell mondanunk, lehet. Nagyon is lehet.

Lentről, a Mindszenti templom mellől indultunk a hegytető felé az avasi borházak mentén. Már az is izgalmas volt a tavaszi napsütésben. Rá-rácsodálkoztunk a borházakra. Egyértelműen sok a romos, elhagyatott viskó, de vannak izgalmas épületek is közöttük, és feltűnt, hogy egész soknál van mozgás, építkezés. Kis kaptató után (néhány kóbor kutyát kikerülve) az amfiteátrum romos lépcsői mellett közelítettük meg az Avas tetejét, innen az építési terület is jól bejárható.