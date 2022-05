A rászoruló családok gyermekei az idei nyári vakáció alatt sem maradnak éhen, hiszen az önkormányzatoknak ezúttal is biztosítaniuk kell az ebédet június 16-ától augusztus 15-éig. Több önkormányzat internetes oldalán már meg is jelent a felhívás, hogy a szülők időben igényelni tudják az étkezést. Miskolc hírportálján többek között az olvasható, hogy az önkormányzat a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja a meleg ebédet a nyári szünidő alatt, összesen 43 munkanapon át.

Már postázták

Felhívják a figyelmet, hogy az étkeztetés igényléséhez szükséges nyomtatványt és a tájékoztató levelet a jogosult szülők részére május 15-éig postázták. Amennyiben azt mégsem kapta meg valaki, a polgármesteri hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának ügyfélszolgálatán kérheti. Ha valamelyik szülőnek gondot okoz a nyilatkozat kitöltése, segítséget kérhet a család- és gyermekjóléti szolgálattól a 46/562-276-os telefonszámon vagy személyesen a Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályának ügyfélszolgálatán (Miskolc, Petőfi u. 39.). A nyilatkozatokat a nyári szünidő alatt is folyamatosan benyújthatják a szülők, de legkésőbb augusztus 11-éig. Kérdéseket küldtünk a miskolci önkormányzatnak a nyári gyermek­étkeztetéssel kapcsolatban, várjuk a válaszokat.

Már Tokajban is folyik az igények felmérése, tudtuk meg Posta Györgytől, a város polgármesterétől. Jelezte: náluk tavaly 20 gyermeknek igényelték a szülők a nyári étkeztetést. A szám nem túl magas, aminek az az egyik oka, hogy nagyon sok diák vesz részt különböző iskolai és egyéb táborokban, ahol étkezést is kapnak. Azonban ha vége a táborozásnak, akkor a szülő igényelheti az önkormányzati gyermekétkeztetést. „Van egy tálalókonyhánk, itt osztjuk a szociális ebédet. A szülőket kértük, hogy a gyermekek ebédjéért is ide jöjjenek, hiszen arra nincs kapacitásunk, hogy minden családnak kiszállítsuk – fogalmazott a polgármester.

Sajókazán komoly igény van a szünidei ebédre, tudtuk meg Rusznyák István polgármestertől. Mint fogalmazott, „a gyerekek mindig éhesek”.

– Igyekszünk minden lehetséges módon segíteni a rászoruló családokat, hiszen népkonyhánk is van, ahol a felnőttek is kaphatnak ételt. A tapasztalatunk azonban az, hogy amikor a szülők pénzhez jutnak, kevesebben mennek el a megigényelt ebédért – tette hozzá a polgármester.

Sajókaza jegyzőjétől, Török Zsuzsannától tudtuk meg, hogy a településen tavaly nyáron 176 gyermek kapott ingyen ebédet a vakáció alatt. A számok valószínűleg hasonlóan alakulnak az idén is. – A járvány időszakában lefóliázott műanyag dobozban adtuk ki az ételt. Az idén is ezt a gyakorlatot követjük, mert praktikus és higiénikus, nem kell fertőtlenítenünk az ételhordókat. Beszereztünk két fóliázógépet, így előre el tudjuk készíteni az adagokat – sorolta a jegyző. Hozzátette: az ő tapasztalata is az, hogy amikor a szülőknek van pénzük, akkor nem jönnek az ebédért, de a nyári étkeztetésre szükség van. Tiszaújvárosban azonban nincs nagy igény a nyári ebédre. A város polgármesterétől, Fülöp Györgytől megtudtuk, az elmúlt nyáron hat gyermek vette igénybe a nyári, szünidei étkeztetést. Ők a vakáció teljes időtartama alatt, tehát június 16-ától augusztus 31-éig, azaz 54 munkanapon keresztül kaptak ebédet. Az ételt a város központi éttermében fogyaszthatták el, a Tiszaszederkény városrészben élők pedig az „Esély” Napközi Otthonban. Amennyiben valamelyik gyermek betegsége vagy más ok miatt nem ­tudta helyben elfogyasztani az ételt, a szülők vagy az általuk meghatalmazott személy elvihette számára az ennivalót.

(A borítóképen: Idén nyáron is kapnak ebédet a rászoruló családok gyermekei | Fotó: ÉM)