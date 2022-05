Egyre több európai országban bukkan fel a majomhimlő, egyes országokban elkezdődött a járványvédelmi intézkedések bevezetése, és a WHO (Egészségügyi Világszervezet) is figyelemmel kíséri a helyzet alakulását. A Nyugat- és Közép-Afrikában előforduló majomhimlő a hónap elején jelent meg Európában. Az első páciens, akit Nagy-Britanniában azonosítottak, nem sokkal korábban érkezett vissza Nigériából, de most már a szigetországban is tudnak olyan fertőzöttről, aki nem járt Afrikában. A betegség Európa-szerte terjedni kezdett, vasárnap már Bécsben is találtak egy beteget, akit ez a himlővírus fertőzött meg.

Valószínűleg előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik a vírus

Rusvai Miklós

Aggodalom

– A majomhimlő vírusa régóta ismert, úgy tudom, 1958-ban fedeztek fel majmokon himlőszerű elváltozásokat – mondta az Északnak Rusvai Miklós víruskutató. – Sok állatfaj fogékony rá, de sajnos az ember is. A majomhimlő rokona a fekete himlőnek, azonban annál jóval enyhébb megbetegedést okoz. A fekete himlőt 1978-ra az ember eltüntette a Földről, emiatt a 70-es évek végétől, a 80-as évek elejétől megszűnt ellene a vakcinázás. Ezért van most egy kis aggodalom, hiszen a fekete himlő elleni védőoltás a majomhimlő ellen is véd, azonban az 1980 után született generációk nem védettek. Bár a majomhimlő halálozási aránya jóval alacsonyabb, mint a fekete himlőé, de azért figyelni kell, hogy ne terjedjen el. A majomhimlő vírusa Afrikában mindig is jelen volt, főleg a Kongói Köztársaságban, a Közép-afrikai Köztársaságban és Kamerunban. Nyugat- és Közép-Afrika tekinthető fertőzöttnek. Most, hogy a Covid után újraéled a turizmus, meglepetésszerűen ért mindenkit, hogy Európában váratlanul több országban nagyszámú eset is megjelent. Egyelőre úgy tűnik, hogy a betegség enyhe lefolyású, bár a fertőzöttek közül egy kisgyermek intenzív osztályon van – mutatott rá a víruskutató.

Gócoltás

Kérdeztük tőle, milyen tünetek alapján ismerhetjük fel, hogy majomhimlősek vagyunk. Mint fogalmazott, sajnos a kezdeti tünetek nagyon általánosak, tehát a betegség lázzal, fejfájással, izomfájdalommal, étvágytalansággal jár. A jellegzetes tünetek csak 7-10 nap múlva jelennek meg bőrelváltozások formájában. Kerek, piros foltok, amelyek később felhólyagosodnak, azaz vízszerű folyadékkal telnek meg, majd genny tölti ki a belsejüket. Ezek egy idő után felfakadnak, bevarasodnak, pörk képződik rajtuk, ami egy idő múlva leválik. A helyén apró heg, úgynevezett himlőhely marad. Rusvai Miklós hangsúlyozta, általában a vírusfertőzések ellen nincsenek igazán hatékony gyógyszerek, így a himlő ellen sincs, legfeljebb olyan, ami enyhíti a tüneteket. A vírusfertőzések leküzdésének egyetlen hatékony módszere a vakcinázás. Amennyiben az Egészségügyi Világszervezet vagy ennek bármelyik alapszervezete úgy dönt, akkor a nagy esetszámot mutató területeken úgynevezett gócoltás formájában újra be lehet vezetni a fekete himlő elleni vakcinázást, ami hatásos a majomhimlő ellen is. Fekete himlő elleni stratégiai készletek minden földrészen vannak, így Európában is. A víruskutató reménykedik, hogy nem lesz szükség a védőoltás bevezetésére, de úgy tűnik, hogy a majomhimlő időről időre felbukkan majd.

Szoros érintkezéssel

– Valószínűleg előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik a vírus, hiszen most már újra szabadon utazhatunk Európában, de akár Afrikában is. Mivel a hosszú lappangási idő tünetmentes, a fertőzöttek már ezen idő alatt is képesek továbbadni a vírust. A betegség egyébként szoros érintkezéssel terjed. Részben családon belül, ahol a családtagok testi kapcsolatban vannak. Nemcsak a szexuális együttlétre kell gondolni, hanem akár egy simogatásra, ölelésre vagy az ölben tartott gyermekre. Azonban a fertőzés átadható kézfogással vagy ragályfogó tárgyakkal is, hiszen ez a vírus meglehetősen ellenálló. Fogékonyak rá a rágcsáló állatok, így a kedvtelésből tartott rágcsálók is terjeszthetik. A lázas betegek ápolásában részt vevő emberek is fokozott veszélynek vannak kitéve, hiszen a vírus már a bőrtünetek megjelenése előtt fertőz – hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós. Hozzátette: mi, hétköznapi emberek annyit tehetünk a fertőzés elkerülése érdekében, hogy semmiképpen se látogassunk himlős beteget. Nálunk még nincs karanténkötelezettség, de Belgiumban például már bevezették, pedig csak három esetet diagnosztizáltak az országban.

– Reménykedjünk, hogy Magyarországon minél később jelenik meg a majomhimlő, és el tudjuk kerülni, hogy elterjedjen – jegyezte meg a szakember.

(A borítóképen: A majomhimlő kiütései kerek, piros foltok, amelyek később felhólyagosodnak | Fotó: shutterstock)