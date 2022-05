Az ünnepség másik szónoka, Tulassay Tivadar akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke is egy idézettel kezdte beszédét Blaise Pascaltól, aki azt mondta a tudásról, hogy olyan, mint egy gömb, minél nagyobb a térfogata, annál nagyobb a felülete, amely az ismeretlennel érintkezik.

Büszkén tekintünk a múltba, és bizakodóan a jövőbe - Tulassay Tivadar

„Mi kutatók azon igyekszünk, hogy ez a térfogat minél nagyobb legyen, és az utánunk jövőkre azt a feladatot hagyjuk, hogy a nagyobb felszínt próbálják még jobban megfejteni, további ismeretekkel növelve a térfogatot is. Az a gyönyörű a kutatásban, hogy generációkon átívelő, és a mester és a tanítvány kapcsolata egy személyes, évszázadokon át meghatározó, akár iskolateremtő momentummá is válhat” – emelte ki a kuratórium elnöke. Hozzátette: „Ez az ösztöndíj az Akadémia legnagyobb presztízsű programja, mert nemcsak tehetséggondozás, hanem a legkiválóbbak kiválasztása és felmutatása is folyamatosan zajlik. Eddig közel négyezer-ötszáz pályázónk volt, akik közül számosan lettek később a szakterületeik kiválóságai, huszonhárman már akadémikusok is. Büszkén tekintünk a múltba, és bizakodóan a jövőbe” – mondta Tulassay Tivadar.

(A borítóképen: Kaptay György és Tulassay Tivadar a rendezvényen | Fotó: Kozma István)