Az Európai Unió által jelenleg nem támogatott légi kémiai szúnyoggyérítés alkalmazására kérik az illetékeseket a Bodrog-menti települések polgármesterei.

Indoklásuk szerint a jelenleg alkalmazott módszerek kevésbé hatékonyak, a szúnyoginvázió pedig nem csak a helybeliek számára kellemetlen, de nagyban árt a turizmusnak is. Eddig a katasztrófavédelemnek és az országos tiszti főorvosnak jelezték a problémát, most arra készülnek, hogy a belügyminiszternek is elküldik a kérelmet, amit összesen tíz Bodrog-parti település polgármestere írta alá Sárospataktól Tokajig.

A városok és falvak közösségi oldalait az elmúlt napokban elárasztották a panaszos kommentek, a legtöbb helyen azt írják, hogy délután öt óra után gyakorlatilag nem lehet a szabadban tartózkodni a mérhetetlen mennyiségű szúnyog miatt.

Aros János, Sárospatak polgármestere az Északnak elmondta: a szúnyoggyérítés néhány éve állami feladattá vált, azóta évente egy, legfeljebb két alkalommal végeznek biológiai és földi kémiai irtást a városban ilyen keretek között. A légi kémiai gyérítés a jelenlegi uniós szabályozás szerint tilos, azt csak kivételes, indokolt alkalommal engedélyezik. A városok és falvak így nehéz anyagi helyzetük ellenére saját költségükön végeztetnek úgynevezett melegködös gyérítést, van, amikor hetente kétszer is – mondta. Az első épp a napokban történt meg. A pataki önkormányzat évekkel ezelőtt – hogy ne legyen külső tényezőknek kitéve – saját eszközt vásárolt mindehhez. A földi irtás azonban a településvezetők szerint nem elégséges, a folyóparti településeken élők nagyon megszenvedik a szúnyoginváziót, ezért kérik a légi, kémiai gyérítést. Mindezeken túl a komoly idegenforgalmat lebonyolító és ezt éppen most jelentős mértékben fejlesztő térség lakói, vezetői úgy vélik, a vérszívók a turistákat is elriasztják.

Ezt az álláspontot osztja Kerekes Attila, Olaszliszka polgármestere is, ahogy fogalmazott: esténként nem lehet kinn tartózkodni a településen. Tájékoztatása szerint náluk tegnap és ma történt és történik a földi irtás, de eddigi tapasztalataik szerint ezeknek csupán néhány napig tart a hatása.

Posta György, Tokaj polgármestere közösségi oldalán tájékoztatta a helyieket a szúnyoggyérítés helyzetéről, egyben felhívta a lakosság figyelmét arra: a mezőgazdasági boltokban kapható szerekkel saját udvarukon, területeiken is végezzék el a megelőzést, mert ezzel is élhetőbbé válik környezetük.

(A borítóképen: Hathatósabb fellépést kérnek a szúnyogok ellen)