Orosz nyelvű idegenvezetést tart a Tourinform Miskolc iroda április 13-án, szerdán délután fél 3-tól olyan ukrajnai menekültek számára, akik a megyeszékhelyen vagy környékén találtak otthonra – tudatta a szervezet.

„A program célja, hogy az itt lévő ukrajnaiakat legalább rövid időre kizökkentsük az aggódó hétköznapokból, és az is, hogy képet kapjanak Miskolcról, megismerkedjenek a legfontosabb, legérdekesebb belvárosi nevezetességekkel. Miskolc turisztikai szervezete bízik abban, hogy a várossal való ismerkedés enyhíti az érintettek elszigeteltségérzését, segít nekik nemcsak megismerni, hanem megszeretni is Miskolcot, ami egyben arra is ösztönözheti majd a résztvevőket, hogy békés időkben is szívesen látogassanak vissza” – fogalmaz a közlemény.