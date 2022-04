Repülések

– Röviden? Nagyon szuper! – mondta Jónás Tamás, aki családjával együtt úgy döntött, hogy megnézi Miskolcot felülről. Jónás Judit, a lánya azt mondta, egyáltalán nem félt, pedig a család többi tagjával egyetemben most először repült. – Isteni volt, mindent megért! – így foglalta össze az édesanya, Sztankovics Judit a Miskolc fölött látottakat, amikor kiszálltak a gépből. – Egy kicsit szorongtam, amikor felszálltunk – mondta –, de az elmúlik!

– Szeretjük a repülőket és a gyereknapokat, ezért jöttünk ma is ki – mondta Kárpáti Viktória, aki négytagú családjával érkezett. Azt mondta, lehet, hogy sétarepülnek majd, de nem tudja egyelőre, hogy egyszerre hányan mehetnek.

– Egy Cessna 172-es gyártmányú, négyszemélyes repülőgépet vezetek – mondta Kovács Dávid a Borsod Megyei Repülő Klubtól, akihez felszállás előtt egy perccel léptem közel. – Ezek az utolsó lehetőségeink, hogy itt repüljünk, máskülönben meg örömteli, hogy ennyien kilátogattak a repülőtérre.

Kovács Dávid hat éve vezet ilyen gépet. Megmutatta a navigációs és a motorellenőrző műszereket is, és azt mondta mosolyogva búcsúzóul: „Jobb a levegőben, mint a földön!”

Dirigálja a forgalmat, tájékoztatást ad a földi és a légi forgalomról – foglalta össze munkájának egy részét Turzó Jenő repülésirányító. – Most például egy Cessna 172-es típusú repülőgép mellett állunk. Amikor beindította a motort a pilóta, jelzem neki, hogy megkezdheti a gurulást a pályára vagy a várópontig, és utána tájékoztatom, hogy szabad a pálya, elmondom neki, hogy milyen széladatok vannak, és akkor mehet!

Az utolsó

A következő hétvégén, szombaton már tényleg az utolsó felszállásoknak ad helyet a miskolci repülőtér. – Komoly rendezvénnyel készülünk, műsorokkal, programokkal. Ha az időjárás engedi, motoros géppel átrepülünk Hajdúszoboszlóra is – foglalta össze Ötvös Béla, a Borsod Megyei Repülő Klub titkára.

Költözés?

– Hogy hol lesz majd a repülőtér, azt még nem árulták el, ezt meg is értem különben – mondta Ötvös Béla, a Borsod Megyei Repülő Klub titkára. – Ha meglesz, azonnal elkezdhetjük a tervezését, mert ez egy hosszú folyamat lesz. Még nem tudjuk, hogy lehet majd megközelíteni, de akkor lesz hová áttelepíteni azt a rengeteg felszerelést! Mobil hangárokat kell majd áttelepítenünk, vásárolnunk kell mobil konténereket, amelyekben a felszerelésünket – egy kis üzemet – kell majd átvinnünk. És a vitorlázógépeinket természetesem. A motoros gépeink – amíg az új repteret nem lakjuk be – maradnak Hajdúszoboszlón és Makláron. Rengeteg lenne most felsorolni, hogy a repülőgépeken kívül mennyi minden felszerelésünk van a legapróbb csavarkulcsoktól kezdve a hegesztőapparátusig! Például vannak kisteherautóink, amiket csak a repülőtéren tudunk használni, de nagyon nagy szükségünk van rá a vitorlák vontatásához, egyéb feladatok ellátáshoz. Szóval, több teherautónyi cuccunk van, amit majd el kell vinnünk – mondta Ötvös Béla.

(A borítóképen: Kicsik és nagyok kilátogattak a miskolci repülőtérre, hogy kihasználják az utolsó lehetőségek egyikét. Fotó: Ádám János)