A helyben élő és a környékbeli őstermelőknek új lehetőséget, a lakosság számára pedig minőségi kiszolgálást és színvonal-emelkedést jelent az új termelői piac átadása. A gömöri város szívében az elmúlt esztendőkben alakították ki a vásárcsarnokot, amely sokkal rendezettebbé teszi a portékák kínálását, valamint a bevásárlást.



Kereskedelmi központ



– Putnokon és a várost körülölelő falvakban mindig is nagy hagyománya volt a mezőgazdasági munkának, a friss, minőségi zöldségek, gyümölcsök termelésének – fogalmazott az átadóünnepségen Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. – A tradíciók ápolása ma is fontos, sőt talán még aktuálisabb, mint évekkel ezelőtt. Ez a helyszín újra összehozhatja a kereskedőket, a vásárlókat, mindenki megtalálhatja a kedvére való portékát. Lényegesnek tartom, hogy Gömör központjának legyen egy olyan kereskedelmi centruma, ahová a lakosság is jó szívvel látogat el. Örülök, hogy sok egyéb putnoki fejlesztés mellett ez is megvalósult.

A belvárosi fedett csarnok színvonalas körülményeket biztosít eladónak és vásárlónak egyaránt, emellett a projekt során arra is figyelmet fordítottak, hogy új üzlethelyiségeket alakítsanak ki. A fejlesztés nagyságrendileg 300 millió forintból valósult meg.



(A borítóképen: Minőségi kiszolgálást jelent a lakosságnak az átadott piac)