Verbovszki Károly polgármester tudósítónknak elmondta: a Belügyminisztérium közmunkapályázatán nyerték el a lehetőséget az új létesítmény megépítésére. A közösségi csűrben egyebek mellett zenés-táncos rendezvények, valamint kiállítások megrendezésére nyílik majd lehetőség. Ezenkívül kiválóan kiegészíti a már jelenleg is sikeresen működő erdei iskolájuk szolgáltatási körét az épület – közölte a polgármester.



Darut is használnak



Jelenleg a tető- és tartóelemek helyre emelése zajlik, ami nem könnyű, ugyanis egy-egy ilyen elem több mint két tonnát nyom, így darut kell használniuk. Verbovszki Károly szerint nyárra elkészül a létesítmény, így hónapokon belül birokba vehetik a csűrt.

A település vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy ugyancsak sikerrel pályázott az alig több mint száz lakossal rendelkező település egy négy kilométer hosszú tanösvény kialakítására is. A polgármester beszámolója szerint már ennek a megvalósításához is hozzákezdtek. Mint elmondta, azt szeretnék elérni, hogy minél többet tudjanak megmutatni a látogatóknak a környék természeti értékeiből. A kivitelezés során madárleseket, esőbeállókat, valamint információs táblákat helyeznek el a tanösvény mentén, amelynek útvonalát természetesen ki is tisztítják. Verbovszki Károly reméli, hogy ezekkel a beruházásokkal is növekedik a település turisztikai vonzereje, amit programjaikkal is igyekeznek tovább erősíteni.



(A borítóképen: A rendezvénycsűr egyik tartóelemét emelik a helyére)