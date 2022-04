Magántőke révén lehet irodaház Miskolc belvárosában. A hír jelentőségét az adja, hogy egyre nagyobb a befektetői igény magas színvonalú irodákra a borsodi megyeszékhelyen is. A város gazdasági fejlődése is múlhat rajta. Ezt az előző városvezetés is felismerte, az önkormányzat a belvárosi központi leánykollégium, illetve a mellette lévő Kandó Kálmán Szakközépiskola épületét alakította volna át a jelen viszonyok között a legkorszerűbbek közé tartozó irodaház-komplexummá. A mostani városvezetés lényegében – anyagi források hiányában – leállította a folyamatot. Most egy miskolci székhelyű vállalkozás jelentkezett azzal a város önkormányzatánál, hogy egy A kategóriás irodaházat szeretne építeni a belvárosban.