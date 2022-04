Mint képünkön is látszik, felülnézetből már jól kivehető, hol lesz és mekkora lesz a körforgalom magja, és az is, menynyi helyet foglal el a háromsávos csomópont. A kép jobb oldali részén látszik, hogy már kialakították a külső útpadkát, sőt a közvilágítási oszlopokat is elhelyezték. Ugyanígy halad majd a munka, amíg be nem zárul az a bizonyos kör.

Tanuljuk a turbókörforgalmat

A háromsávos turbókörforgalom használatát persze meg kell tanulniuk és szokniuk a közlekedőknek, de a szakemberek szerint ez a legjobb megoldás egy ilyen zsúfoltnak számító csomópontban a forgalom hatékony levezetésére.

Az idejekorán elhelyezett jelzőtáblákról tájékozódni lehet majd, melyik sávot kell választanunk, hogy az általunk tervezett irányba haladhassunk tovább a körforgalomból. Tévedés esetén is lehetőség van a korrigálásra, természetesen a közlekedés szabályainak betartásával.

Sokat segít majd, ha a közlekedők figyelnek egymásra és segítik is egymást a helyzetek megoldásában.

A gyalogosok különleges elbírálást kapnak a turbókörforgalomban. Minden irányban rendőrlámpával védettek lesznek a kialakított gyalogátkelőhelyek

(A borítóképen: Ütemesen haladnak a turbókörforgalom építésével. Fotó: Bujdos Tibor)