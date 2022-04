Az idén is a gazdaságtudományi képzések voltak a legvonzóbbak a továbbtanulni vágyók körében.

A jelentkezési adatokból kiderül, hogy országos szinten 21 646-an adták be jelentkezésüket erre a területre valamely egyetemre vagy főiskolára. Nem volt ez másképpen a Miskolci Egyetemen sem, itt 676 jelentkező jelölte meg első helyen a Gazdaságtudományi Kar valamely képzését. Jóval többen, mint más karok szakjait. Szintén országos adat, hogy a gazdaságtudományokon belül legnépszerűbb a gazdálkodási és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing, de a nemzetközi gazdálkodás, valamint a pénzügy és számvitel is a kedvelt képzések közé tartozik. Némi visszaesést mutat azonban a turizmus-vendéglátás.



Elhelyezkedés



A gazdasági képzések népszerűségére kerestük a választ Veresné prof. dr. Somosi Mariann segítségével, a Gazdaságtudományi Kar dékánjával.

Elöljáróban kiemelte: a gazdasági képzéseknek jó a munkaerőpiaci megítélésük, és a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei kedvezőbbek, mint más képzések esetében. A fiatalok munkát kaphatnak az üzleti szektorban, a kis- és középvállalkozásoknál, a nagyvállalatoknál, de elhelyezkedhetnek számos más intézményben, bankokban, biztosítóknál, sőt a mezőgazdasági vállalkozók is várják a gazdasági szakembereket. Mindezen túl a nonprofit szervezeteknek, az önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek is szükségük van közgazdászokra. Tehát univerzális képzésről van szó, a munkaerőpiac nyitott a gazdasági ismeretekkel rendelkező munkavállalók alkalmazására, hangsúlyozta a dékán. Hozzátette: a gazdasági képzések azért is vonzóak a fiatalok számára, mert az ország 30 egyetemén vagy főiskoláján elérhetőek, így számos hallgató bekerülhet a képzésekre.



Jó fizetés



– Minden felsőoktatási intézményben működik az úgynevezett Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR), ami megmutatja, hogy diplomaszerzés után mennyi idő múlva kapnak állást a végzett hallgatók. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karára az a jellemző, hogy hallgatóink 94 százaléka a végzést követő 3-6 hónapon belül el tud helyezkedni. Ez kiváló arány, és az ország többi intézményére is ez a jellemző. Ez is azt bizonyítja, hogy ezen a területen kedvezőek a munkába állás esélyei – jelezte Veresné prof. dr. Somosi Mariann.

Azzal folytatta, hogy a fiatalok számára a kezdő fizetés is vonzó lehet. Ha a pályakezdők nettó fizetési sorrendjét vizsgáljuk szakonként, akkor az első tízből három valamely gazdasági szak. Ez pedig figyelemre méltó arány. Jó béreket kapnak például a bankszektorban elhelyezkedő fiatalok, akik pénzügy és számvitel szakon végeztek.

– A gazdálkodási és menedzsment alapszak közkedveltségét pedig abban látom, hogy olyan generális, általános szakmai tudást ad, amire szintén szükségük van a cégeknek. Azt is tapasztaljuk, hogy sokan a már megszerzett diplomájuk mellé szeretnének gazdasági diplomát. Jellemzően műszaki vagy jogi végzettségűek jelentkeznek hozzánk, 2. vagy 3. diploma megszerzésére. Tartós az igény a speciális ismereteket biztosító képzésekre is. Közkedvelt például a kereskedelem és marketing képzésünk. Az itt végzett diplomások többek között a kereskedelemhez és marketinghez, az értékesítéshez, a reklámhoz, PR-hoz, a desztinációmenedzsmenthez, a fogyasztói magatartáshoz értenek. Erre a speciális tudásra szintén nagy szüksége van az ágazatnak. A turizmus-vendéglátás képzés közkedveltsége azonban csökkent, ami nyilván a koronavírus-járványnak köszönhető. Időbe telik majd, mire újra visszakerül a helyére ez az ágazat – fogalmazott a dékán.



Új szakok



Hangsúlyozta: ahhoz, hogy a hallgatók korszerű tudást szerezhessenek, a karnak folyamatosan felül kell vizsgálnia, átalakítania és bővítenie a képzési struktúráját. Ebben az évben két új szakot indítottak, az emberierőforrás-tanácsadó mesterképzést és a vállalat-gazdaságtan mesterszakot. A jó elhelyezkedési esélyek növelése céljából a karon minden hallgatónak kötelező tanulnia SAP-ot. Ez egy olyan vállalatirányítási rendszer, melyet főleg a német tulajdonú cégek alkalmaznak. Szintén a későbbi elhelyezkedést segítik a duális képzések és a gyakornoki képzések. A kar 2 ezer hallgatója közül jelenleg 300- an gyakornoki programban vesznek részt a Boschnál, tette hozzá a dékán.



(A borítóképen: Diplomaátadó ünnepség a Gazdaságtudományi Karon)