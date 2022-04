Hihetetlen szerencsének tartják az ott lakók és szomszédaik, hogy a fa két épület közé dőlt, így a portán álló háznak „csak” a tetejét vitte el a szél, a falakat nem omlasztotta be a hatalmas fenyő.

A szemben élő család szerint félelmetes robajt hallottak, a gyerekek, akik néhány perccel korábban még az udvaron játszottak, és éppen bemenekültek a hirtelen lecsapó vihar elől a házba, nagyon megijedtek, anyukájukkal együtt.

Két könnyebb sérült

De nem mindenki volt ilyen szerencsés, egy állapotos aszszonyt szó szerint egy repülő trambulin talált el, kórházba is bevitték kivizsgálásra, a hírek szerint jól vannak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Dojcsák Dávid is a helyszínen volt. Információi szerint ketten sérültek meg könnyebben a viharos szélben lehulló tetőcserepek miatt a településen, és legalább egy ház lakhatatlanná vált, több súlyosan megsérült. A szakértői vizsgálatok folyamatban vannak.

A pusztító forgatag más településeken is végigsöpört, tájékoztatott bennünket a szakember, a Mezőkövesd, Bükkábrány, Szihalom, Miskolc, Emőd, Ónod és Bőcs vonalon kisebb-nagyobb károkat hagyva maga után. De olyan látvány talán sehol nem volt, mint Ónodon.

Autóval érkeztünk a faluba, akkor még csak néhány hiányzó cserép foltja volt látható egyes házakon, a legtöbb épületen semmi. Az Arany János utcában azonban, ahová Tarnóczi József polgármester kalauzolt el minket, egészen más kép fogadott: részben vagy egészben tetőtlen házak, amelyekre már vasárnap a vihar után és még hétfőn is igyekeztek felügyeskedni egy vastag fekete fóliát a további beázások elkerüléséért, az út szélén és az udvarokon törmelékdombok, főleg cserépből, palából, vakolatból, kitört ablaküvegekből és a kidőlt, megtépett fák ágaiból. Valóban úgy néz ki az utca, mint egy háborús övezet, ahogy ezt az egyik lakos megjegyezte.

Hétfőn délelőtt már túl voltak az ott élők és a polgármester is az első sokkon, így nyugodtan, beletörődve és a segítségben reménykedve tettek-vettek az emberek, takarították el a romokat.

Betörtek az ablakok

A legsérültebb és lakhatatlanná vált házban egy család élt öt gyermekkel, az édesanya, Vadász Linda mesélte el a történteket.

„Délután három óra után jött egy nagy zörgés, csattogás, a trambulinunkat már vitte is a szél, épphogy beértem a házba. A gyerekek sikoltoztak, ordítoztak, mert törtek be az ablakok is, húztuk őket befelé és magunk köré, hogy ne legyen semmi bajuk. A betört ablakokon jött be minden: cserép- és törmelékdarabok, az esővíz. Nagyon megijedtünk. És ez az egész tíz másodperc volt.”

Csak miután előmerészkedtek a házból, látták a pusztítást, azt, hogy a tető teljes egészében hiányzik, és az autójukra is ráestek a romok, betörve a szélvédőt és benyomva a jármű tetejét. Így az is használhatatlanná vált, pedig az öt gyereket is hordani kell iskolába, oviba. A családfőtől, Macsinga Gábortól megtudtuk, hogy az ő édesapjánál találtak ideiglenesen szállást, aztán majd meglátják, hogyan tovább, otthon és autó nélkül.