A húsvét egy olyan, hagyományokban gazdag ünnepünk, amelynél különösen nagy szerepet kap a vendégvárás és a bőségesen megpakolt asztal. Ez azzal párosulva, hogy sokszor megbecsülni sem tudjuk a várható vendégek számát, még valószínűbbé teszi, hogy a finomságok egy része a szemetesben fogja végezni – írta nemrégiben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A magyar háztartások évente közel 300 ezer tonna élelmiszert pazarolnak el, amellyel fél millió ember egy éven keresztül jól tudna lakni. Ez nem csupán erkölcsi és gazdasági kérdés, de jelentős környezeti probléma is. A Nébih „Maradék nélkül” programja ezekből az okokból összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyek segítségével mérsékelhető az ünnepi vendégvárással járó élelmiszer-pazarlás.

Fagyasztás, újrahasznosítás

Érdemes szem előtt tartani, hogy vendégeinket nem nekünk kell jóllakatni, valószínűleg máshol is megvendégelik őket. Mielőtt azonban a vendégelésre sor kerülne, gondoskodjunk arról, hogy legyen elég hely a hűtőben és a fagyasztórekeszben, hogy a maradékok is elférjenek majd. Arra pedig nemcsak az élelmiszer-pazarlás, de az élelmiszer-biztonság miatt is fontos odafigyelni, hogy a hűtő megfelelő hőmérsékleten – 0 és 5 Celsius-fok között – működjön, illetve hogy a felszolgált ételek ne maradjanak 2 óránál tovább szobahőmérsékleten.

A kifejezetten romlandó húsvéti fogásokat – sonka, sonkatekercs, főtt tojás, tojássaláta, sárgatúró, sült húsok, habos-krémes sütemények – érdemes egyszerre kis adagokban tálalni, hiszen ha elfogyott, pótolhatjuk a hűtőből. A habos sütemények mellett pedig tovább elálló száraz süteményekkel is készüljünk – ezeket hosszabb ideig kint lehet hagyni az asztalon.

Nem szabad elfelejteni, hogy sem a hűtés, sem a fagyasztás nem pusztítja el a kórokozókat, csak lassítja a szaporodásukat. A hűtőből kivett maradékokat fogyasztás előtt mindig alaposan forraljuk fel – tanácsolja a Nébih –, így védekezhetünk ugyanis leginkább az élelmiszer-fertőzések ellen.

A fagyasztás a legjobb tartósítási mód sok étel esetében: a „Maradék nélkül” útmutatója szerint például leveseket, húsos ételeket, nem habos süteményeket érdemes lefagyasztani, de a tojást, tejszínt, salátákat és főtt tésztákat nem ajánlott.

A maradékokat egyébként új fogások formájában is lehet hasznosítani: a sonkából és főzővizéből bableves, a főtt tojásból rakott krumpli készíthető, a fonott kalács mákos gubaként, a torma pedig céklasaláta vagy pikáns szendvicskrém formájában születhet újjá.

(A borítóképen: A maradékokat új fogásokként is lehet hasznosítani)