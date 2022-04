Az Ukrajnából menekült családok beilleszkedését segítő programok keretében hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a sportdélelőttöt menekült családoknak. A Miskolci Egyetem Sportcsarnokában hatalmas zsivaj volt.

Samovk Ketrin 5 fős családjával Gátról érkezett három hete Beregsurányba, onnan Miskolcra. – Nagyon hálásak vagyunk, mert minden jóval ellátnak minket, és nagyon kedvesek velünk az itteniek. A férfiaknak már munkalehetőségük is lett, amivel egy kis pénzhez is jutunk majd. Mindig van valami program, amire elmehetünk, most például ez a sportnap.

Igény szerinti segítségnyújtás

Amit a gyerekek láthatóan nagyon élveztek, hiszen számos sportolási és játéklehetőség adódott nekik a teremben. A kisebbek csúszdázhattak, kockavárat építhettek, ugrálhattak, focizhattak, a nagyobbak labdajátékokat játszhattak, és volt olyan fiatal, aki a programra ellátogató prof. dr. Horváth Zitával, az intézmény rektorával is pingpongozhatott.