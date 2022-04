Nem tesz jót a hazai turizmusnak az orosz–ukrán háború, a márciusi-áprilisi foglalások ötödét lemondták. A jelenleg Magyarországon tartózkodó turisták nem aggódnak, hogy a háború eléri hazánkat, a turisztikai szektor viszont már érzi annak negatív hatását. Erről beszélt a Magyar Beutaztatók Szövetségének elnöke nemrégiben az egyik televíziós csatornának.

Főleg a tengeren túlról

Lázár Judit szerint a márciusi és áprilisi magyarországi foglalások 20 százalékát mondták le a külföldi vendégek a háborúra hivatkozva, ezek főleg üzleti utak voltak. Ebben a számban ráadásul nincsenek benne az orosz és ukrán turisták törölt foglalásai. Az Utazási Irodák Szövetségének szóvivője szerint a legtöbb utazást Észak-Amerikából és Ázsiából mondták vissza. Ugyancsak a háborús helyzet magyarázza, hogy az Air Canada légitársaság egyelőre elhalasztotta magyarországi repülőjáratának elindítását, holott májustól heti háromszor repültek volna Torontóból Budapestre.

Megyénket mennyire érintik a háborúval kapcsolatos foglaláslemondások? – kérdeztük Bágyi Pétertől, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnökétől. Elöljáróban hangsúlyozta: tudni kell, hogy megyénkben a nyári időszak a legkedveltebb a külföldi turisták körében. Ilyenkor látogatnak előszeretettel Észak-Magyarországra, főleg a termálfürdőink miatt. Kedvelt célpontjaik Miskolc, Sárospatak, Mezőkövesd, Bogács. A tavaszi hónapokra még minimális az érdeklődés, ezért jelenleg visszaesést nem tapasztalnak a szálláshelyek. Általában június 15-e után kezdenek felfutni a foglalások, a két legerősebb hónap pedig július és augusztus.

– Azonban ha a nyári foglalásokat érintik majd a lemondások, akkor nehéz helyzetbe kerülhet megyénk idegenforgalma is. Hozzánk túlnyomórészt lengyel és szlovák vendégek érkeznek nyaralni. Előfordulhat, hogy ők sem mernek majd elindulni a szomszédban folyó háború miatt. Ezt azonban egyelőre nem lehet előre látni. Ukrán vendégek a mi régiónkba nem foglalnak jelentős számban, viszont a Dunántúlnak nagy érvágás lesz az ő elmaradásuk. Vannak olyan városok, melyek kimondottan az ukrán és orosz vendégekre építették fel kínálatukat – fogalmazott Bágyi Péter. Jelezte: azt is tudni kell, hogy a koronavírus-járvány az idegenforgalmi piacot teljesen átrendezte az utóbbi két évben. Azóta sem tudott helyreállni, hiszen komoly korlátozások voltak.– Most lett volna az első nyarunk, amikor talán visszatérhettünk volna a 2020 előtti foglalásokhoz, de ezúttal a háború szólt közbe – jegyezte meg a szakember. Azt is elmondta, hogy a húsvéti foglalások főleg belföldi vendégektől érkeznek. Ez ugyanis túl rövid időszak ahhoz, hogy a külföldieknek érdemes lenne eljönniük. Ők nyáron jellemzően egy hetet töltenek régiónkban. A belföldi kereslet azonban óriási a húsvéti napokra, és valószínűleg régiónk szálláshelyei telt házzal mennek majd az ünnepek alatt.

Orosz, ukrán vendégek

Az orosz turisták csak idén januárban 75 és fél ezer vendégéjszakát töltöttek hazánkban, és összesen 1 milliárd 253 millió forintot költöttek el. A legtöbben Budapesten szálltak meg, de népszerű körükben Hévíz, Sárvár és Debrecen, valamint a Balaton környéke. Szintén sok orosz és ukrán vendég foglalt üdülést Hévízen márciusra, áprilisra, ám a február 24-én kitört háború, valamint az Oroszország ellen meghozott szankciók nyomán ezeket a foglalásokat sorra visszamondták, jelezte a Hévízi Nonprofit Turisztikai Kft. ügyvezetője, Pálffy Tamás. Hozzátette: a háború kirobbanása előtti időszakban még biztatóak voltak a számok egész évre, különösen a pandémia időszakához képest. Az elmúlt hónap eseményei viszont erőteljesen rontottak a forgalmi kilátásokon. A lemondások 98 százaléka ehhez a két országhoz köthető.

(A borítóképen: Csónakázók Miskolctapolcán. Megyénkbe főleg nyáron érkeznek vendégek. ÉM-archív)