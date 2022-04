„A lányom nyolcadik osztályos, és sajnos felmerült a szülők körében, hogy milyen jó lenne, ha az osztály héliumos lufit engedne fel a levegőbe. Hiába mondtam, hogy környezetszennyező, és állatok halhatnak meg miatta, sajnos, leszavaztak. Csak annyit tudok elérni, hogy az én lányom nem fog ilyen lufit eregetni” – írta egy aggódó édesanya, azt kérdezve, kihez fordulhatna a problémájával.

Az aggódó sorokat a Mályi Madármentő Állomás posztolta, melynek vezetője, Lehoczky Krisztián az Észak-Magyarországnak elmondta, ez a fenti segélykérés még tavaly érkezett hozzájuk, de most újra megosztották, mert itt a tavasz, a jó idő, a ballagások, esküvők, kerti partival egybekötött születésnapok és babaváró bulik ideje. Ilyenkor szokás héliumos lufikat felengedni, ami valóban látványos, és jó bulinak tűnik, de valószínűleg akiben megfogalmazódik ez az ötlet, nem gondol a következményekre. Harminc másodpercig gyönyörködik a repülő, színes gömbökben, aztán a lufik még órákig repülnek, majd valahol, ki tudja hol, földet érnek. Van, hogy 400-500 kilométerre az ünnepség helyszínétől.

Belegabalyodnak

– A héliumos léggömbök csoportos felengedésekor két dologgal kell számolni. Az egyik, hogy a lufit valamivel megkötötték. Nyilván nem cérnával, de ha azzal, annak is kell 2-3 év, amíg lebomlik a természetben. A kötözőanyag valószínűleg műanyag, arról pedig tudjuk, hogy 200 évig ott lesz a természetben, veszélyeztetve az élővilágot. A gólya, amikor fészket készít, beépíti a lufi madzagját, de ugyanúgy a mezőgazdasági munkák során használt bálakötözőt is. Amikor kikelnek a fiókák, belegabalyodnak, és mire kirepülnének, elhal a lábuk. Minden évben gondozunk 3-4 olyan gólyát, amelyik valamilyen madzag miatt sebesült meg vagy vált életképtelenné. A másik probléma maga a léggömb. Ma már vannak olyan lufik, amelyek lebomló anyagból készülnek, de ezt sem úgy kell elképzelni, hogy száll-száll, egyszer csak kidurran, majd mire a földre ér, már le is bomlott. Fél-egy évig az is ott lesz a természetben. Felakad a fákra, hetekig libeg az ágakon. Ha a tenger közelében ér földet, akkor a sirályok és a nagyobb madarak a színük miatt tápláléknak hiszik – sorolta az állatmentő.

Lehoczky Krisztián hangsúlyozta: a lufi felengedése ugyanolyan szemetelésnek számít, mintha az út szélén eldobnánk egy papírt. Utóbbi még szerencsésebb, mert megázik, aztán szétfoszlik. De a földet érő léggömbök sok bajt okozhatnak.

– Gondolja végig mindenki, hogy azért a 30 másodperces látványért érdemes-e szennyezni a természetet, veszélybe sodorni az állatokat. Készültek olyan fotók is, amelyeken teknősök, pingvinek lábát, nyakát szorítja egy-egy műanyag madzag. Esküvőkön szerencsésebb galambot felengedni, hiszen ezek a madarak visszarepülnek a gazdájukhoz – tette hozzá Lehoczky Krisztián.

