Lezárultak a középiskolai felvételik, a napokban kapják meg a szülők a határozatot arról, hogy gyermeküket melyik intézménybe vették föl. Ha esetleg kiderül, hogy egyik iskolába sem sikerült bejutnia, akkor sincs nagy baj, hiszen május 9-én indul a rendkívüli felvételi eljárás. Ebben az időszakban a középiskolák meghirdetik az üresen maradt férőhelyeiket. Ezekre az a diák jelentkezhet, aki sehová nem került be, vagy valamelyik iskola felvette ugyan, de a tanuló mégsem szeretné ott folytatni a tanulmányait. Tudni kell azonban, hogy nem minden középiskola hirdet rendkívüli felvételi eljárást, csak az, ahol még vannak betöltetlen helyek. A legnépszerűbb intézmények általában betelnek az általános felvételi eljárás után.

Közzéteszik a listát

Az Oktatási Hivatal minden évben közzéteszi azoknak a középfokú iskoláknak a listáját, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni. A jogszabály szerint rendkívüli felvételi eljárást ott kell indítani, ahol a férőhelyek kevesebb mint 90 százalékát sikerült feltölteni. Ez a lista várhatóan május első hetétől lesz elérhető az oktatas.hu oldalon. A rendkívüli felvételi eljárás során közvetlenül a kiválasztott középfokú iskolában kell jelentkezni és egyeztetni a felvételi kérelemről.

– A mi diákjaink jellemzően valamilyen szakmát tanulnak nyolcadik osztály után, és mindenkit felvesznek az általános felvételi eljárás során – mondta Molnárné Kertész Ildikó, a Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda igazgatója. – Néhány gyerek tanul tovább érettségit adó intézményben, de nem gimnáziumban, hanem valamelyik technikumban. A lányok az egészségügyi szakmákat választják, vagy a pedagógiai asszisztensi képzést. A fiúk körében kedvelt a burkoló-, valamint a pék-cukrász szakma. Más diákok a szakács-, a vendéglátó- vagy az eladóképzéseket választják. Az a tapasztalatunk, hogy a szakmát adó iskolákban van elég férőhely, hiszen a gyenge tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók is felvételt nyernek – tette hozzá az igazgató.

Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában is jók a felvételi arányok. Barta József igazgatótól megtudtuk, hogy a tavalyi nyolcadikosok 73 százalékát az első helyen megjelölt iskolába vették föl, a többieket a második vagy harmadik helyen megjelöltbe. Rendkívüli felvételi eljárásban senkinek nem kellett részt vennie. Volt egy tanulójuk, aki a harmadik helyen megjelölt intézménybe jutott volna be, de oda nem szeretett volna menni, így fellebbezett. Ezután egy olyan iskolába felvételizett, amit eredetileg nem jelölt meg. – Nálunk az a jellemző, hogy diákjaink több mint 50 százaléka egyházi intézményben folytatja a tanulást. Egy egész osztálynyi gyerek megy át a szintén edelényi görögkatolikus középiskolába, a gyerekek negyede pedig szakképző intézményben folytatja. Választják a népszerű miskolci gimnáziumokat is – sorolta Barta József.

