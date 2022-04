Innovációs és ötletpályázatot hirdetett „Értéklabor” címmel az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE). A pályázók közül végül 11 csapat kapott lehetőséget, hogy a „Demo Day” során bemutathassa az innovációs alkotását a megyei önkormányzat dísztermében szerdán.

A pályázat egyik fővédnöke volt Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

A motiváció az volt, hogy bevonják a fiatalokat a kreatív gondolkodásba, a közösségi projektekbe, támogatást nyújtani, hogy saját ötleteiket ki tudják bontakoztatni, illetve hogy megismerjék a civil szervezetek világát – tudatta a helyettes államtitkár.

A pályázatra hatmillió forintot adott a Miniszterelnökség.

Jobbnál jobb ötletek

– Nem egyénileg szólították meg a gyerekeket, hanem csapatban, így közel hatvan fiatalt sikerült elérniük a felhívással, ami szép eredménynek számít – mondta Palik Zoltán, az ERKE szakmai vezetője.

A diákoktól három szabadon választható témakörben várták a digitális lehetőségek használatán alapuló kidolgozott terveket, applikációkat. Az első kategória a megyénkben található kulturális, természeti, szellemi értékek újszerű hasznosítására irányult. A másodikra a civil szervezetek ügyfél- és közösségi kapcsolatait, rendezvényeit támogató megoldásokat várták. A harmadik kategóriában a fiatalokat érintő jelenségek, kihívások megértését, kezelését célzó ötletekkel pályázhattak.

– Csapatunkkal olyan applikációt álmodtunk meg, amely a megye látványosságait, köztéri szobrokat, épületeket tenne „olvashatóvá” a rajtuk elhelyezett QR-kód segítségével a turisták számára – mondta Kiskartali Réka és Országh Gergely, a Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum ötödéves tanulói. Mivel külföldieket is megcéloznának az innovációval, így ez több idegen nyelven is elérhetővé válna – avattak be a fiatalok.