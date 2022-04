Az országos sorsolás közjegyző jelenlétében és a Szerencsejáték Felügyelet munkatársainak ellenőrzése mellett zajlott a veszprémi szerkesztőségben, a 19 megyei napilap játékosai közül két szerencsés előfizetőnk is szerepelt a nyertesek listáján.

Az országos verseny egyik 1 millió forintos nyereményét Molnár István miskolci olvasónk nyerte meg. „Lesz kinek szétosztogatni, két fiunk és öt unokánk van, de örömmel teszem” – mondta nevetve, mikor arról kérdeztük, hogy mit szól ehhez a nagy összegű átutaláshoz. „Nem akartam elhinni, mikor felhívtak Veszprémből, hogy nyertem! Nagyon szeretem a keresztrejtvényeket is, és minden játékban részt veszek, ami az Észak-Magyarországban megjelenik”.

Sajószentpéteren talált gazdára a 100 ezer forintot érő MediaMarkt vásárlási utalvány. Szabados Józsefné április 1-jén kapta a hírt, így eleinte azt hitte, hogy ez csak valamilyen áprilisi tréfa, akkor merte csak elhinni, amikor már az Északban is megjelent a neve. „Unokámnak és a fiaméknak is adok majd belőle. Nem volt még soha szerencsém, és most nagyon örülök neki” – mondta szerkesztőségünkben, a díj átvételekor.