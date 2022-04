Egyelőre nem izgulnak az érettségi miatt a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Technikumának gépészetet tanuló diákjai. Mint mondták, majd a vizsgák előtt kezd hevesebben verni a szívük. Hétfőn reggel az iskola előtt találkoztunk velük, és igazán aktuális kérdésekről beszélgettünk, hiszen jövő hétfőn elkezdődik az idei, tavaszi érettségi időszak, mégpedig magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal.

A tanárok felmérték

– Folyamatosan készültünk az érettségire az iskolában, de még van mit tanulnom ezen a héten – árulta el Boros Balázs. – Kezdünk a magyarral, aztán jön a matek, a történelem, az angol, majd egy kis szünet után a szakmai tantárgy, a gépészet. Ez az utóbbi lesz nehéz a sok képlet miatt. A matek azért könnyebb, mert ott használhatjuk a függvénytáblázatot. Gépészetből azonban nincs ilyen segítség, mindent meg kell tanulni. A többi tárgy nem okoz majd nehézséget, hiszen azokból az írásbeli nem nehéz. Órákon egyébként átnéztük az elmúlt évek írásbeli feladatsorait, és dolgozatot is írtunk belőle. A tanárok így mérték föl, hogy milyen szinten állunk. Jegyet kaptunk rá, egész jól sikerült. Szeretném, ha az érettségim legalább négyesre sikerülne vagy jobbra – tette hozzá reménykedve Balázs. Elmondta azt is, hogy érettségi után marad még egy évig az iskolában, hogy megszerezze a szakmai képesítését. Ezután szeretne egyetemre jelentkezni, de azt még nem döntötte el, hogy pontosan melyik képzést választja. Kérdeztük tőle azt is, nem nehezíti-e meg a mostani érettségiző évfolyam dolgát, hogy az idén már lesz szóbeli vizsga is. Az elmúlt két évben ugyanis a járvány miatt ez elmaradt. Balázs úgy fogalmazott, ő nem bánja, bár neki az írásbelivel is meglenne a kellő pontszáma az egyetemi felvételihez. Annál is inkább, mert a szakmai képesítés pluszpontokat ér.

Még nem izgul

Lukács Olivér is azokból a tárgyakból érettségizik, mint Balázs, hiszen a kötelező, ágazati szakmai érettségi miatt nincs szabadon választott tárgyuk.

– A legjobban magyarból állok, a gépészettől azonban félek. Sokféle képlet van, és azt mind meg kell tanulni, ahogy Balázs is említette. A szakmai írásbeli elején kérdésekre kell válaszolni, a végén azonban jönnek a számolós feladatok. Ez nem lesz könnyű, hiszen négy év anyagát tartalmazza. Még nem izgulok, és még ott van a hétvége, akkor még lehet tanulni. Mindig a következő tárgyat ismétlem majd át. Először a magyart, aztán a matekot, a történelmet és így tovább. Szerencsére az iskolában minden tantárgyból átismételtük a teljes tananyagot, ami hasznos volt. Most úgy érzem, hogy jól megy majd minden – mondta Olivér. Neki is az a terve, hogy érettségi után marad a technikusi képzésen, utána pedig felvételizik az egyetemre. Most a gépészmérnökire gondol, de ez még változhat. Olivér szerint fontos, hogy a fiataloknak legyen érettségijük és szakmájuk, hiszen megfelelő elméleti és szakmai tudással lehet csak elhelyezkedni olyan területen, ami megfelel az illető érdeklődési körének. Az érettségire történő felkészülésben segített az is, hogy tanév közben szakmai versenyre készült. Igaz, a döntőről lemaradt, mert megbetegedett, de a szerzett ismereteknek a vizsgákon hasznát veszi.

Kell a szóbeli

Nyilas Gergely is úgy érzi, hogy a matek és a gépészet lesz a mumustantárgy. Bár a típusfeladatokat az iskolában átismételték, és ezeket még otthon is átnézte, de még így is nehezebb lesz a humán tárgyakhoz képest.

– A szóbelinek viszont örülök, mert az írásbeli eredményét felfelé húzhatja. Számít az eredmény, mert a technikusi képzés után szeretnék továbbtanulni, négyesekre-ötösökre számítok. Magyarból, történelemből és angolból nem nehezek az írásbeli feladatlapok, ha az embernek van egy kis logikája, akkor ezeket meg tudja oldani. Annak ellenére, hogy gépészetet tanulunk, szeretjük a humán tárgyakat is, mert olyan tanáraink vannak, akik ezeket megszerettették velünk. Az angol különösen fontos, a későbbi elhelyezkedés szempontjából – tette hozzá Gergely.

Június végéig

A 2022-es érettségi időszak május 2-ától június 24-éig tart. Idén újra lesznek szóbeli vizsgák, amelyek a koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben elmaradtak. A szóbelik a korábban megszokott módon zajlanak majd: június elején kezdődnek a vizsgaközpontokban az emelt szintű szóbeli vizsgák, ezt követik június 13-ától a középszintű szóbelik. Járvánnyal kapcsolatos szigorítások nem lesznek. Az ukrajnai tanulók számára rendkívüli eljárás biztosít lehetőséget magyar érettségi vizsga letételére azok számára, akik Ukrajnában a 2021/2022-es tanévben középiskolájuk utolsó évfolyamán folytatták a tanulmányaikat, és ezt iskolai bizonyítvánnyal vagy más, az ukrajnai iskolájuk által kiállított és hitelesített dokumentummal igazolni tudják.

(A borítóképen: Boros Balázsnak, Lukács Olivérnek és Nyilas Gergelynek még maradt néhány nap az ismétlésre. Fotó: Kozma István)