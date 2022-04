Május 1-jén lenne 90 éves Tolnai Gyuláné, vagy ahogy szinte az egész ország ismerte, Ica néni. A megye – de talán az ország – legismertebb és legelismertebb pedagógusa volt, aki amellett, hogy nemzedékeket tanított, tankönyveket, tanulmányokat írt, és nevéhez kötődik a heurisztikus programozású olvasás- és írástanítási módszer, amelynek kitalálója és a pedagógusok körében oktatója is volt. A módszert nemcsak Magyarországon, de a világ számos országában átvették, alkalmazták, és a mai oktatási módszertanban is fellelhető. Munkáját számtalan díjjal, kitüntetéssel ismerték el, Boldva díszpolgári címet adományozott számára.

Ica néni szinte mindenkiben nyomot hagyott, akit akár diákként, akár pedagógusként tanított, oktatott.

Olyan szeretettel és odaadással fordult a diákok, a tanítás felé, ami mindenkit megfogott. Az Észak-Magyarországnak nyilatkozó egykori tanítványai azt mondják, soha nem felejtik, amikor arról mesélt, hogy az egyik kedvenc verse Kalász Lászlótól az Anyámnak kontya van, és elkezdte szavalni. A tanítás szeretetét továbbörökítette a családban, hiszen mindhárom gyermeke pedagógus lett.

Közelgő születésnapja kapcsán lányával, Katona Sándorné Magdikával beszélgettünk.

– Az 1980-as évektől lett országosan ismert, nagyon sok pedagógus ismerte, rengeteg iskolával állt kapcsolatban, az ország minden pontján alkalmazták a módszerét, rengeteg előadást tartott mindenfelé. Több ezer hospitáló volt nála, akiket a módszerére oktatott, az egész pedagógustársadalom úgy ismerte, mint Ica néni. Amikor már nem dolgozott aktívan, akkor is járta az országot, de más országokat is, és előadásokat tartott, nemzetközileg is ismert volt az oktatásban – meséli Magdika.

Mint mondja, az olyan nagyszerű pedagógus, mint amilyen ő volt a gyakorlatban is, nagyon ritka. Ez volt az élete álma, a hite, mindig azon fáradozott, dolgozott, hogy megkönnyítse a gyermekek iskolai továbbhaladását.

83 évesen is előadásra járt

– Mindig alkotott valamit, mindig kitalált valami újat, mindig jobbá akarta tenni az oktatást. Végtelenül elhivatott és aktív pedagógus volt. A mai napig is, bárkivel találkozom, mindenki emlegeti, utánozhatatlan és pótolhatatlan volt. Járt még az Egyesült Államokban és Ausztráliában is előadásokat tartani, és mindenhol elismerően nyilatkoztak róla. 83 éves kora után lett beteg, de még előtte is elment előadást tartani, akkora lendület és energia volt benne. Mindig úton volt, mindig ment valamelyik iskolába, mindig hívták. Ahogy ő csinálta ezt a hivatást, úgy nagyon kevesen tudják. Az utolsó percig alkotott. Voltak még tervei, mindig csak előre akart menni. Végtelenül tájékozott volt a megjelent szakirodalomban, mindig képezte magát, olvasott, jegyzetelt – mondja Katona Sándorné.

Hozzáteszi: az ő módszerével lehetett a legkönnyebben megtanítani a gyerekeket írni, olvasni, és ezért szomorú, hogy magát a heurisztikus programozású olvasás- és írástanítási módszert már nem alkalmazzák az oktatási módszertanban.

Igaz, van, ahol még találkozni vele, egyes pedagógusok tankönyv nélkül is használják. Magdika elárulta azt is: szeretnének Ica néninek emléket állítani, így készül egy anyag, amely összefoglalja élete munkásságát.

(A borítóképen: Tolnai Gyuláné Ica néni tanítás közben. Fotó: Olvasónktól)