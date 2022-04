Az SK – Business Development AG Sárospatakon hozza létre első Németországon kívüli termelőegységét – jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. Fontos szempontnak nevezte azt is a beruházás mellett, hogy a képzett munkaerőt egy sor Észak-Magyarországon működő egyetem tudja biztosítani, ide sorolta a Sárospataki Egyetemet, a Miskolci Egyetemet, és számos más képzőközpontot. Tavaly a magyar gazdaság rekordnövekedést ért el, és a 2022-es is jó év lesz, mert kellően erősek az alapok a háború okozta hullámok megtöréséhez – közölte.

Dr. Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője örömtelinek nevezte, hogy a cég Sárospatakon létesít üzemet. Kiemelte: a magyarok jól tudják, mit jelent a német minőség, ez a hagyomány folytatódott az elmúlt évtizedben, amikor a város térségében számos, magas szintű német technológiát képviselő cég telepedett meg. Ez a befektetés is azt mutatja, hogy a magyarországi befektetési környezettel elégedettek az itt működő német cégek, jól érzik magukat az országban.

Karl Schüssler vezérigazgató elmondta: a cégcsoport több mint öt évtizede gyárt CNC-szerszámbefogókat, az autóiparban, a repülőgépiparban, az orvostechnológiában, az elektronikai iparban és a szerszámgyártásban érdekeltek. A cégcsoport két éve döntött úgy, hogy Magyarországon terjeszkedik egy új, 2600 négyzetméter alapterületű gyártóegység megépítésével. A magyar állam segítséget nyújtott a beruházás előkészítéséhez, emellett vissza nem térítendő támogatást is biztosított az újonnan induló sárospataki üzem létrehozásához. A 2023 végéig megvalósuló, közel 6 millió euró – mintegy 2 milliárd forint – összegű beruházás 29 új munkahelyet hoz létre: a két üzemcsarnok a legkorszerűbb technológia kiépítésével több mint kétszázezer CNC-szerszámtartó, -befogó rendszer legyártására lesz képes évente.

(A borítóképen: A budapesti megbeszélésen az érdekelt felek)