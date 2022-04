A Miskolc Holding tagvállalataként működő Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., több mint 400 focipályányi zöldterületet gondoz városszerte. Az idei fűnyírási szezon – a tavaszi időjárásnak köszönhetően – a tavalyihoz képest két héttel korábban, április 11-én, hétfőn kezdődött.

Sok millió négyzetméteren

Elsőként a belváros, az Avas városrész, a Szent István tér, a Győri kapu és a Szentpéteri kapu zöldterületein végezték, végzik el a kaszálási munkálatokat. Több mint 3 millió négyzetméternyi úgynevezett intenzív és első kategóriájú zöldterületen kell rendszeresen füvet nyírni, továbbá egymillió négyzetméternyi gondozatlan zöldterületen évente legalább egyszer.

A zöldterület-fenntartással és -gondozással kapcsolatos munkákat a Városgazda 82 munkavállalója végzi 37 darab fűkasza, 16 darab fűnyíró traktor és 29 tolós fűnyíró bevonásával.

Az áprilistól novemberig tartó fűnyírási szezonban, a város területén időjárástól függően kaszálják majd a területeket.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. tavasz elején bejelentette, hogy 5 darab zárt fülkés, multifunkciós kompakt traktort szerez be, melyek üzembe helyezése legkésőbb május végére várható. A kistraktorok fűnyíró vágóasztallal és fűgyűjtővel rendelkeznek, fülkéje fűthető, így kedvezőtlenebb időjárási viszonyok között is használható. A gépek tavasztól őszig, fűnyírási feladatokat, ősztől lombgyűjtési feladatokat fognak ellátni. A gépek tolólappal és sószóró tartállyal szerelhetőek, így a zárt fülkés kivitelezésnek köszönhetően a téli időszakban a hosszabb járdák és kerékpárutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladataiban is részt vehetnek.

(A borítóképen: A Városgazda munkavállalói végzik a fűnyírást)