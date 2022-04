A Fidesz–KDNP politikusa 2010-től tagja a magyar parlamentnek.

„Először is szeretnék köszönetet mondani a választókerület valamennyi polgárának. Az emberek szerencsére elhitték azt az üzenetet, amit az elmúlt időszakban szerettünk volna nekik elmondani. Mégpedig azt, hogy Magyarországnak akkor van biztos, békés jövője, ha a kormánykoalíció, a Fidesz–KDNP jelöltjeire szavaznak” – fogalmazott a választási eredmény ismeretében Riz Gábor országgyűlési képviselő. „Ez a vasárnapi választáson beigazolódott. Nyugat-Borsod több mint hetven településén is úgy gondolkodott a lakosság, mint az ország nagy része, több mint kétharmada. Hazánknak ugyanis a békére, a biztonságra, valamint a nyugodt építkezésre van szüksége. Tovább kell javítanunk Ózd és a városaink foglalkoztatási helyzetét, a falvakban pedig azt a tendenciát, amelynek köszönhetően a kisebb településeink is a fejlődés útjára léptek.”

(A borítóképen: Riz Gábor. Fotó: Kozma István)