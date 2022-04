A szereplők között megtalálható önkormányzati képviselő, négy felekezet papja, orvos, művész, tanár, diák, rendőr, vállalkozó, a település apraja nagyja. Tokaj polgármestere, Posta György családjával együtt a kezdetektől minden évben aktív szereplője a misztériumjátéknak.

- Kevés településen mutatnak be passiójátékot az ünnep alkalmából, de mi büszkék vagyunk arra, hogy városukban a hívők kezdeményezésére és örömére ez minden évben megvalósul. Ezen kívül a Betlehemes előadásunk is nagy népszerűségnek örvend - fejtette ki a polgármester. - Egyébként jópár civil szervezet van nálunk Tokaj Város Vegyeskara talán a legaktívabb - itt is ők vannak legtöbben - minden városi rendezvényen jelen vannak és egyéb helyszíneken, sőt határon túl is viszik a település jó hírnevét, de sport és kultúra terén is sok civil érezi fontosnak a közös tevékenységet, összetartást - tette hozzá.

Nézze meg a videót!

