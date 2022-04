A lakó- és nyaralóingatlanok piacán mindig hullámzóak az árak, reagálva az adott időszakban érvényesülő aktuális gazdasági és politikai helyzetre, de a hullámzás egy folyamatosan felívelő vektor mentén értendő. Vagyis az állandósult árnövekedésben vannak korrekciók le- vagy felfelé.

Az idei első negyedéves trend szerint visszafogottabbá vált a kereslet a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok, nyaralók iránt. A kereslet az emelkedő hitelkamatokkal ellentétes irányban mozog, a vásárlók jobban meggondolják a dráguló hitelek felvételét. Az eladók ugyanakkor igyekeznek fenntartani az elért magasabb árszintet. Ebből adódik, hogy az árak egyelőre nem lefelé irányban reagálnak a kereslet megcsappanására.

A Balaton-parti települések esetén a déli parton például 47 százalékos, az északi parton pedig 20 százalékos volt az áremelkedés éves szinten – derül ki az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének elemzéséből.

A megyénk ingatlanforgalmára rálátással bíró másik szakértő viszont arra hívja fel a figyelmet: az eladó nyaralók iránti érdeklődés szezonjára a jó idő is hatással van. A keresletet a hely is befolyásolja: Mályiban szinte meg sem kell hirdetni az ingatlant a tónál, azonnal van rá vevő.

Az országos keresleti és kínálati térkép a nyaralók esetében is természetes módon nagy szórást mutat.

Csökkenő kereslet

Az ingatlan.com legújabb elemzéséből, amelyet több mint 50 ezer hirdetés alapján készítettek, láthatóak az aktuális trendek a klasszikus nyaralóövezetekben.

„A legfrissebb adatok arra utalnak, hogy luxuscikké váltak ezek az ingatlanok. A koronavírus-járvány utóhatásai, a felgyorsuló infláció, az emelkedő kamatok, az Ukrajnában zajló háború miatt kedvezőtlenebbé váltak a gazdasági kilátások, így a nyaralóvásárlást fontolgatók egy része egy időre lemondott erről. A nyaralók iránti kereslet fordított irányban mozog a lakáshitelkamatok alakulásával” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „Somogy, Veszprém és Zala megye Balaton-parti településein éves összevetésben 39–51 százalékkal csökkent a kereslet 2022 első negyedévében. A Velencei-tó melletti települések közül Gárdonyban és Velencén 37 és 28 százalékos volt a visszaesés. A Tisza-tónál lévő nyaralóövezetben pedig 9–58 százalékos csökkenés látható ebben az évben.”

A keresletcsökkenés azonban egyelőre nem látszik a kínálati négyzetméterárakon, azok ugyanis emelkedést mutatnak.

Siófokon például egy év alatt 1 millió forint fölé kerültek az átlagos négyzetméterárak. Az egész Balaton legdrágább települése Tihany. Itt négyzetméterenként átlagosan 1,8 millió forintot kell fizetni egy eladó lakásért, házért vagy nyaralóért.

„A Balaton-parti települések esetén a déli parton 47 százalékos, az északi parton pedig 20 százalékos volt az áremelkedés éves szinten, de ez nem csak a drágulásnak köszönhető. Magasabb árakat okoz az is, hogy a Balaton partján tavalyhoz képest jóval több új építésű ingatlan szerepel a kínálatban. Mivel az új ingatlanok 30-40 százalékkal drágábbak a használtakhoz képest, így ezek még feljebb húzzák az átlagot” – értékelt Balogh László.

Ez a trend figyelhető meg a másik két nagyobb tavunknál is, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál.

Miskolctapolcán a határ a csillagos ég

A megyénk kisebb, nyaralásra is alkalmas állóvizeinél kialakult nyaralóárakról Hajdú Gáspár Zsolt, a Demeter Ingatlanközpont irodavezetője elmondta, a karanténos időszak után felértékelődött az emberekben a szabadság utáni vágy, így a saját nyaraló, zártkert, telek iránti igény is.

– 2020 tavaszától emelkedett a kereslet és az árak is. Ez idén apadt kicsit, de ez minden lakóingatlanra igaz most. A nyaralók szezonja azonban igazából csak most, a jó idő beköszöntével jön még. A rendszerváltás előtt nagyon népszerűek voltak a zártkertek itt Miskolc környékén, ma a trend már inkább a wellnesshétvégék felé tolódik. A Mályiban, a Nyékládházán lévő nyaralók nagyon népszerűek, ahogy Miskolctapolca is. Mályiban szinte meg sem kell hirdetni az ingatlant a tónál, azonnal van rá vevő – ismertette a szakember. Az árak rendkívül változóak: Pingyomon 50-től 120 ezer forintos négyzetméterárig van hétvégi ház, Mályiban 300 és 600 ezer forint között, Nyékládházán 150 ezertől 300 ezerig, Miskolctapolcán a határ a csillagos ég. Mindenhol állapottól, elhelyezkedéstől és kereslettől függően alakulnak az árak.

(A borítóképen: Nyaraló Tihanyban – a szép fekvésű balatoni településen ma már nehéz megfizetni az üdülőnek használható ingatlanok árát. Fotó: Shuttestock/Illusztráció)