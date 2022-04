Háromszázötven embernek ad majd munkát az az üzemcsarnok, amely az új sátoraljaújhelyi ipari parkban épül fel a közeljövőben. A gazdaság mellett a turisztika is fejlődik a városban, az egyik új libegő már elkészült, a másik építése is jól halad – mindezekről Dankó Dénes alpolgármester számolt be az Észak-Magyarországnak.

Érdeklődésünkre kifejtette: a korábbi ipari parkjuk betelt, ezért néhány évvel ezelőtt megkezdték egy új iparterület kialakítását Sátoraljaújhely és Sárospatak között. Ott pályázati támogatással nemrég sikerült egy 1300 négyzetméter alapterületű üzemcsarnokot is építeniük, amelynek egyébként már keresik a bérlőjét. Az infrastruktúra kialakítását megelőzően azt is megpróbálták felmérni, hogy a lehetséges partnereknek milyen igényeik vannak.

Az alpolgármester azt is elmondta: a Festo vállalatcsoport 2019-ben vásárolta meg az egyik legjelentősebb sátoraljaújhelyi vállalkozást, a Certa Kft.-t. A gazdasági ügylet és a helyi cégvezetők kapcsán a város önkormányzata jó kapcsolatba került a jelentős vállalkozással. A cég már régóta tervezett egy nagyobb léptékű beruházást Magyarországon, amelynek helyszínéül végül Sátoraljaújhelyt választották. Az új ipari parkban egy 7,8 hektáros területet vásároltak, hogy azon hamarosan egy új gyártócsarnokot építsenek fel – közölte Dankó Dénes. A Festo Kft.-nek Budapesten is van egy nagyobb üzeme, ahol 1500 embert foglalkoztatnak – tudtuk meg.

Cél, hogy minél több fiatal térjen vissza szülő- vagy iskolavárosába

- Dankó Dénes

Az alpolgármester a sátoraljaújhelyi munkahelyteremtés külön erényének nevezte, hogy komoly hozzáadott értékű munkáról van szó. A beruházó ugyanis pneumatikus rendszerek tervezésével és gyártásával foglalkozik, amely felkészült, mérnöki munkát is igényel. Ez pedig egybeesik az önkormányzat „Fiatal Sátoraljaújhely” elnevezésű programjával, amelynek célja, hogy minél több fiatal térjen vissza szülő- vagy iskolavárosába a diploma vagy szakképzettség megszerzése után. Az új üzemben sok műszaki végzettségű szakember és műszaki értelmiségi találhat majd munkát – közölte. Ezzel a város és a térség népességmegtartó ereje is növekszik – sorolta. Az alpolgármester úgy tudja, az új üzemcsarnok akár egy éven belül is megépülne, az engedélyeztetési eljárás már zajlik.

Készülnek a libegők

Sátoraljaújhelyen javában zajlanak a Zemplén Kalandpark szolgáltatási minőségét és szabadidős kínálatbővítését célzó fejlesztések is – tudtuk meg Dankó Dénestől.

Mint korábban már beszámoltunk róla, két ülőszékes felvonó építése is zajlik a város fölötti hegyek között. Az egyik beruházás során az előző, a Magas-hegyre felfutó, már idejétmúlt libegő-felvonót cserélték ki egy mai kornak megfelelő színvonalúra. Az alpolgármester tájékoztatása szerint ez már el is készült, hamarosan kezdődik a próbaüzem, és májusban már akár a nagyközönség is kipróbálhatja. A Szár-hegyi, újonnan épített felvonó esetében jelenleg az oszlopokat szerelik. A tervek szerint még a húsvéti ünnepek előtt helikopterrel beemelik a helyükre a még hiányzó oszlopokat. Ennek a libegőnek június végére, július elejére kell elkészülnie – közölte Dankó Dénes.

(A borítóképen: Az új újhelyi ipari park)