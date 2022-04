Március végén írtunk arról, hogy az Ukrajnából menekült családok gyermekeinek csoportos foglalkoztatását a miskolci Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vállalta. A foglalkozások azóta is folynak, jelenleg 18-19 diák ismerkedik a magyar nyelvvel, és halad a tananyaggal. Gulyás Ágnestől, az intézmény igazgatójától tudtunk meg többet az Ukrajnából érkező tanulók mindennapjairól. Mint mondta, folyamatosan jönnek hozzájuk diákok, hiszen a hír terjed, hogy az iskola fogadja őket, a szülők pedig szeretnék, ha gyermekeik nem maradnának le nagyon a tanulásban.

Angolul, oroszul

– Egyelőre sok család a hivatalos papírjait intézi, de többen is jelezték, hogy ha Magyarországon maradnak, akkor szeptembertől a mi iskolánkba szeretnék íratni a gyermeküket. Olyan családok is vannak, amelyek március óta már elköltöztek Miskolcról, vagy máshol találtak szállást. A hozzánk járó ukrajnai diákok jellemzően a Baross Gábor utcai átmeneti szálláson laknak, de vannak, akiket magáncsaládok fogadtak be, vagy a görögkatolikus egyház. Ellátásukról gondoskodnak a befogadók, és az egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe vehetik. A hozzánk járó gyerekek különböző életkorúak, a 8 évestől a 15 évesig. A nagyobbakkal angolul tudunk kommunikálni, a kicsikkel pedig ukránul, oroszul, de tanítjuk őket magyarul és angolul is. Kedves felajánlást kaptunk Bartos Erikától, a Bogyó és Babóca-mesék írójától. Gyönyörű könyveket és fejlesztőjátékokat küldött a menekült családok gyermekeinek, hogy könnyebben menjen a magyar nyelv tanulása. Iskolánk hit­oktató lelkésze, Varga Sándor beszéli az ukrán nyelvet, ez is nagy segítség – jegyezte meg az igazgató.

A szülők szeretnék, ha gyermekeik nem maradnának le nagyon a tanulásban - Gulyás Ágnes

Csoportbontásban

Hozzátette: az iskola szülői közössége szintén támogatja az Ukrajnából érkező gyerekeket, színes ceruzát, fénymásoló papírt hoztak a foglalkozásokhoz. A vendég­gyerekek egy osztályban, de csoportbontásban tanulnak. Három csoportra osztották őket a pedagógusok. Azonban most már egyre több tanórára bemennek az iskola állandó tanulóihoz. A testnevelésóra például nagyon népszerű, de szeretik a közös rajzórákat és a két tannyelvű osztályok angolóráit is. Az Ukrajnából érkezett gyerekek év végén nem kapnak bizonyítványt, most „szeretetből” foglalkoznak velük az iskola pedagógusai, saját szakjuknak megfelelően. – Matematikát például az igazgatóhelyettes és én is tanítunk nekik. Találtunk egy nagyon jó ukrán nyelvű magyarázóprogramot, így az interaktív tábla segítségével feladatokat tudnak megoldani a gyerekek. A magyaros kolléga talált ukrán nyelvű szövegértési feladatokat, de fellelhetők ukrán nyelvű bibliai történetek is. Az ukrán diákok részt vesznek az áhítatokon, a Bozsik-program keretében edzésekre járnak, bár versenyekre nem vihetjük őket. Van, aki táncolni szeretne, mert otthon is tanult táncolni, és van egy olyan vendégdiákunk, aki jégtáncedzésekre járt Ukrajnában. Neki segítünk Miskolcon megfelelő sportegyesületet találni – sorolta Gulyás Ágnes. Megtudtuk azt is, ahhoz, hogy a menekült családok gyermekei az iskola tanulói lehessenek, a szülőknek tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük. Szükség lesz a gyerekek bizonyítványára, hogy a megfelelő osztályba tudják őket besorolni. Különbözeti vizsgát kell majd tenniük magyar nyelven az egyes tantárgyakból. Ez azoknak nehezebb feladat lesz, akik csak ukránul beszélnek. – Van azonban egy kislány, aki magyar iskolába járt, ő szeptembertől már az egyik osztály tanulója lesz – tette hozzá az igazgató.

Talpraesett

A Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolának egy olyan tanulója van, aki Ukrajnából érkezett, tudtuk meg. Ez a kisdiák második osztályos, és mivel magyar nyelvű iskolába járt, hamar beilleszkedett. Talpraesett, ügyes kislányról van szó, és ugyanazt a tananyagot tanulta Ukrajnában, mint a korabeli gyerekek Magyarországon. A pedagógusok természetesen figyelnek rá, kis csoportos foglalkozásokon mérik fel, hogy van-e esetleg olyan hiányossága, amit pótolni kell. A kislány családjának már megvan a tartózkodási engedélye, de azt nem lehet tudni, hogy meddig maradnak.

(A borítóképen: A Szalayban igyekeznek mindent megtenni a menekült gyerekek oktatása érdekében. Fotó: Ádám János)