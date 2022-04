10:40

Soós Attila, Fidesz: Veres Pál kommunikációjában feddhetetlenséget hirdetett. Az átláthatóságot és a nyitott tájékoztatást hirdette meg. Egy kérdésem van: melyik önkormányzati szervezet, cég fizette az önkormányzati vezetés közelmúltbeli dubaji útját. Erre várunk választ. Nem adatokat, csak tényeket kérünk.

Veres Pál polgármester: A kérdésre írásban adok választ. Ezzel a témával kapcsolatban mintegy tíz közérdekű adatigénylés érkezett. Nem szeretnék most pongyola választ adni rá.

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető: Képviselőtársam módosító indítványt nyújtott be. Jogosan kérik a miskolci polgárok, hogy ők is Mokrai Mihályhoz hasonló kondíciókkal juthassanak lakáshoz Miskolcon. A zárszámadás pedig a városvezetés helyben toporgását tükrözi. Kérdés, hogy a Szentpéteri kapui 20 emeletes házat árusítják, vagy valamiféle tervdokumentációt vásárolnak hozzá.

Molnár Péter, KDNP: A zárszámadás tükör a város baloldali vezetése előtt. Arról tanúskodik, hogy tavaly a városban semmi komolyabb fejlesztés nem történt. Pedig lett volna rá igény. A város lakóinak megvan erről a véleménye. A költségvetés ismerete nélkül is azt mondják, hogy az ország előre megy, Miskolc pedig hátra. Komolyabb fejlesztés csak állami kezdeményezésre történik: vár, Y-híd, stadion. A kormány tavaly 13 milliárd forinttal támogatta a várost, tehát nem igaz, hogy a kormány magára hagyta a várost. Ráadásul a be nem folyt bevételek a helyi embereknél maradtak. Az önkormányzat fejlesztésekkel büszkélkedik, de azokat még az előző városvezetés indította el. A városüzemeltetésből is az látszik, hogy nincs gazdája a városnak.

Veres Pál polgármester: Nem történt meg a kiesett bevételek kompenzálása. A pályázatok végrehajtása teher a város számára, mert sok évvel ezelőtti költségtervvel kellene végrehajtani őket.

10:14

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Hollósy András módosító javaslatot nyújtott be. Indítványával tenné semmissé Hollósy András, a miskolci Fidesz–KDNP-frakció tagja azt a korábbi ingatlantranzakciót, amelynek során dr. Mokrai Mihály az önkormányzati lakásbérleményét megvásárolta.

Dr. Ignácz Dávid jegyző: Törvényesség észrevétel alapján két jogszabálynak sem felel meg Hollósy András javaslata.

Szilágyi Kornél főosztályvezető: Törvény szerinti kötelezettség az előző évi zárszámadás megalkotása, elfogadása. Erről szól a napirendi pont. Tavaly februárban egy költségtakarékos büdzsét fogadott el a közgyűlés. A koronavírus követkeményei látszanak az adatokban. Elmaradtak a bevételek több területen. A bevételek alakulásával év közben több alkalommal módosították a város költségvetését. Kiemelt momentuma volt az évnek, hogy augusztustól egyesültek a város bölcsődéi egy szervezetbe. Az eredetileg 38 milliárdos bevételi összeg az év végre elérte a 100 milliárdot. A helyi adóbevétel 14,1 milliárd forint volt, amely meghaladta a 2020. évit, de kevesebb volt, mint 2019-ben. Több hazai és uniós forrásból megvalósuló projekt költségei is megjelentek a költségvetésben. Mintegy 30 milliárd forint maradvány keletkezett a költségvetésben, amelyet idén használnak fel.

Szopkó Tibor alpolgármester: A helyzet lehetőséget biztosít arra, hogy értékeljük az önkormányzat előző évi gazdálkodását. Egyre nehezebb egyensúlyt teremteni az igények és a lehetőségek között. Az önkormányzat vagyona annak ellenére stabil, hogy a bevételek csökkentek és a kiadások növekedtek. Feszes volt a költségvetés. Egyre inkább a közösségi bevételekre - uniós forrásokra - támaszkodnak az önkormányzatok. A szűkös források ellenére szemmel látható fejlesztéseket sikerült végrehajtani. A városüzemeltetés 7,8 milliárd forintot, a korábbaknál lényegesen többet kapott a büdzséből. Az adósságszolgálat azonban a teljes költségvetés vonatkozásában közelíti a 13 százalékos, ami jelentős teher.

10:00

Veres Pál bejelentette, hogy a meghirdetett közgyűlés 4. napirendi pontját - Javaslat a Miskolc Holding Zrt. kötvénykibocsátásból keletkező fizetési kötelezettségéhez való hozzájárulásra és a kapcsolódó döntés meghozatalára - indoklás nélkül visszavonta.

A testület ennek fényében elfogadta a meghidetett napirendi pontokat.

9:44

A 28 tagú testületből 26-an vannak jelen. A közgyűlés határozatképes.

A Miskolc építési, területrendezési szabályzatainak felülvizsgálatával kapcsolatos prezentációval kezdődött a közgyűlés. Több éves munkáról van szó. Minden miskolci számára például egyértelműen megtudható, hogy az általa tulajdonolt telekre milyen építési szabályok vonatkoznak. Az anyag elérhető a város internetes honlapján.