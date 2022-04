Az előítéletek és a sztereotípiák ugyan még élnek a Daciával szemben, de ideje másképp tekintenünk a márkára. Elég, ha csak rápillantunk a Sanderora, egyből látható, hogy miért gondoljuk így. Most már nem csupán az árának, hanem a tudásának köszönhetően is hódít. Ne gondoljuk, hogy továbbra is egy diszkont autóról beszél, hiszen az elvárások is megnövekedtek, mások lettek. Tágas, jól használható, a felfüggesztése kényelmes hangolású.



Kedvező fogyasztás



A 90 lóerős turbómotor nyomatékos, a hatfokozatú váltó karjának megvezetése azonban pontatlan, előfordul, hogy keresni kell a fokozatot, mert megakad a kar, amikor hatodikból vissza akarunk kapcsolni. Sok a fokozat, hosszú az áttételezés, a turbó miatt alacsony fordulaton is jól használható az 1,0 literes háromhengeres, a tesztfogyasztás sok autópályázással 6,6 liter/100 km lett. Még a kátyús vidéki utakat is magabiztosan kezeli a felfüggesztés, ami a korábbi generációnál ugyan feszesebb, de abszolút értékben még mindig kényelmes.



A Media Control fejegységgel nem tudtam megbarátkozni. Statikus zörej fogadott a tesztautóba beülve, az előző használó okostelefonjára volt még párosítva a rendszer, aki Bluetooth-kapcsolaton keresztül hallgatott zenét – forrás híján nem kéne csendben maradnia? Stabilan fogja a behelyezett készüléket a tartó, de a töltőkábel feszülhet a műszerfal peremén; a sajtófotókról valahogy lemaradt ez a részlet. Nem értem, miért akar az autó hozzáférést a fényképeimhez, ha én csak kijelzőként szeretném használni a telefonomat? A rádió az autó része, a kormányon lévő távirányítóval behelyezett telefon nélkül is használható. Az opciós Media Displayhez is van telefontartó és 8 colos érintőképernyő is, ami nagyban megkönnyíti a használatot.



Apropó, felár, a tesztautó szériafelszereltségén túl klímát (130 000 Ft), metálfényt (130 000 Ft), pótkereket (50 000 Ft), ködlámpát (35 000 Ft), tolatóradart (50 000 Ft) és Vezetőülés csomagot (70 000 Ft) kapott. Utóbbi a legfontosabb, hiszen ez tartalmazza az állítható magasságú vezetőülést és a magasságában és mélységében is pozicionálható kormánykereket, amivel még a nagyra nőttek is be tudják állítani a kényelmes vezetési helyzetet.



Sok szempontból előnyös



Már nem olcsómautóként, hanem használati tárgyként gyűjti a babérokat a Sandero. Tágas utasteret, kényelmes haladást és erőteljes motort kínál egy csomagban, amelyet a hasonló árú konkurenciánál csak részben kapunk meg.





TETSZETT

• jó ár/érték arány

• kényelmes felfüggesztés

• erős motor

• tágas utastér



NEM TETSZETT

• pontatlan, akadozó váltó

• Media Control fejegység használata



Dacia Sandero TCe 90

Összlökettérfogat: 999 cm3

Hengerek/szelepek: S3/12 turbó

Max. teljesítmény: 67 kW (90 LE) 4600-5000/perc

Max. forgatónyomaték: 160 Nm 2100-3750/perc

Hossz./szél./mag.: 4088/1848/1499 mm

Tengelytáv: 2604 mm

Fordulókör: 10,6 m

Saját tömeg/teherbírás: 1120/442 kg

Csomagtér: 328-1108 l

Üzemanyagtank: 50 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 11,7 s

Max. sebesség: 178 km/h

Átlagfogyasztás: (WLTP): 5,1-5,8 l/100 km

CO2-kibocsátás (WLTP): 116-132 g/km

Tesztfogyasztás: 6,6 l/100 km

A modell alapára (2021.05.): 3 499 000 Ft*

A tesztelt kivitel ára (2021.05.): 4 099 000 Ft