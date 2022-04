A korábban villanyszerelőként, műszakicikk-eladóként, valamint informatikai műszerészként tevékenykedő politikus a vagyonnyilatkozata alapján nem rendelkezik civil munkahellyel. Végzettsége szerint informatikai műszerész, műszakicikk-eladó, villanyszerelő és régész. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es számú egyéni választókerületében induló baloldali ellenzéki képviselőjelöltnek nincs főállásból származó jövedelme. Az önkormányzati képviselői nyilatkozata szerint már a tavalyi évben sem rendelkezett munkahellyel. Ezt a tényt az ellenzék által szervezett előválasztás oldalára feltöltött vagyonnyilatkozata is megerősíti. Így a „főállású” önkormányzati képviselő kizárólag a képviselői tiszteletdíját és a MiRend-Sec Kft. felügyelőbizottsági tagságából származó jövedelmét veszi fel havonta. Más miskolci helyi képviselőknek ugyanakkor van civil állása is, ráadásul Miskolcon is van bőségesen munkahelykínálat.

Nem szünetelteti

A miskolci városháza oldalára feltöltött adatok alapján Jakab Péter Jobbik-elnök, országgyűlési képviselő asszisztense, illetve a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es számú választókerületi elnöke, illetve a Jobbik megyei alelnöke. Ez azért érdekes, mert Szilágyi most az 1-es számú egyéni választókerület képviselőjelöltje. A vagyonnyilatkozatában szereplő és a városháza oldalára feltöltött adatok nem egyeznek, utóbbiak félrevezetőek, hiszen Szilágyi önéletrajza alapján 2018-tól ezeket a „megbízatásokat” az oldalon nem szünetelteti.

Az üggyel kapcsolatban egy nyilvános utcafórumon kérdeztük meg személyesen a képviselőjelöltet, aki akkor nem válaszolt nekünk, viszont írásban reagált az általunk feltett kérdésekre. A közleményében az áll, hogy minden jövedelme nyilvános, és a városháza oldalára feltöltött önéletrajza a 2020-as évi adatokat közli. Szilágyi Szabolcs azt is közli, hogy már nem Jakab Péter asszisztense és már nem a Jobbik megyei alelnöke. Viszont az Idősek Tanácsának alelnöke, amit társadalmi munkában végez, és a pártban betöltött tisztségei után sem kap fizetést.

A képviselő válaszai alapján tehát kizárólag a tiszteletdíjat veszi fel, és a felügyelőbizottsági tagságából származó jövedelmét, tehát nincs civil adóköteles foglalkozása.

(A borítóképen: Szilágyi Szabolcs azt mondta, minden jövedelme nyilvános, olvasható a miskolci városháza honlapján. Fotó: ÉM)