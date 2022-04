Folytatódik a magyar egyetemi világ fideszes bedarálása! - horkant fel a baloldali "összefogás" és saját brutális választási veresége után pár héttel a jobbikos Brenner Koloman. A politikus ostorozza a kancellári rendszert, és az alapítványi formában történő - más országokban is bevált - működési formát is. A brit Quacquarelli Symonds április elején közzétett ranglistájából viszont napnál is világosabban kiderül, hogy az elmúlt évhez képest minden kategóriában előrébb léptek a magyar egyetemek!

Az országgyűlési választás világosan bebizonyította, hogy a magyar emberek nem kérnek az ellenzéki mesékből, kár, hogy Brenner Kolomannak ez még nem jött át!