Nagyszombaton lezárult a már hagyományos ételosztás-sorozat Sárospatakon. Mint már korábban több alkalommal is szóltunk róla, a zempléni városban példátlan összefogással látják vendégül egy tányér meleg étellel, süteménnyel, gyümölccsel hétről hétre a nehéz sorsú embereket vállalkozások, egyházi és civil szervezetek, baráti társaságok a hideg hónapokban.

Kövér Zsolt cukrászmester, református presbiter, a kezdeményezés egyik motorja az Észak-Magyarországnak elmondta: az önkormányzattal és sok jó emberrel sikerült idén is összefogni annak érdekében, hogy a jótékony akció újra jól sikerüljön. Az ételosztás tavaly november 6-án kezdődött, hagyományosan a Sárospataki Polgárőr Egyesület jóvoltából, évek óta ők nyitják meg a sort. A következő hetekben a Szent Erzsébet Karitász csoport, a Sárospataki Polgármesteri Hivatal, a KDNP helyi szervezete, a sárospataki református gyülekezet, a Zempléni Lovas Egyesület követték egymást. A karácsonyhoz legközelebb eső szombaton az NR autókereskedés látta vendégül a rászorulókat, a vállalkozás telephelyén. 2021 utolsó alkalmán a sárospataki önkéntes tűzoltók jóvoltából rendezhették meg a különleges vendéglátást. Idén először a Sárospataki Református Egyház Presbitériuma szolgált étellel a rászorulóknak, majd a Ristorante Collegno Pizzéria, a Sárospataki Református Egyházért Alapítvány Kuratóriuma, a Retro 2008 Kft. – közismert nevén az Újbástya Kávézó és a Sárospataki Wass Albert Kör következett. Sorrendben a tizennegyedik alkalom a Szent Erzsébet Történelmi Társaság nevéhez fűződött, utána a Sárospataki Református Teológia Akadémia hallgatói, majd egy református baráti kör osztott ebédet. Ekkor az étel mellé mindenki kapott egy példányt a Mai Ige kiadványok aktuális példányából. Vendéglátók voltak még a Sárospataki Lokálpatrióták, a Sztárai Mihály Cserkészcsapat, a Sárospataki Lovagok Egyesülete, a Fidesz sárospataki alapszervezete és a Sárospataki Gondozási Központ is.

Az utolsó után

Az előzetes program szerint az ételosztás-sorozat április 9-én ért volna véget a Pedagógiai Szakszolgálat ételosztásával, de újabb jelentkező akadt. Így nagyszombaton, a Plasztik Sportegyesület jóvoltából szerveztek még egy ételosztást. Az előzetesen tervezett 22 alkalomból végül 25 lett, mert a Sárospataki Utánpótlás Nevelő Sportiskola tagjai is főztek, és osztottak ebédet egy vasárnapi alkalommal – tette hozzá Kövér Zsolt. A Sárospataki Légió szurkolótábor tagjai szintén kivették a részüket az osztásból. Az egyik helyi vállalkozás, a For You Kft. minden második alkalommal 80 darab szeletelt, csomagolt kenyeret ajándékozott a rászorulóknak. Volt olyan sárospataki családi vállalkozás, amely név nélkül adakozott, és 80 nagyon értékes, tartósélelmiszer-csomagot adott át a református egyháznak, amit kiosztottak az érintetteknek. Egy ugyancsak helyi család kertészete terméséből több láda almát adott át a gyülekezetnek, amivel az élelmiszercsomagokat egészítették ki. Egy sárospataki idős asszony azzal kereste meg a szervezőket, hogy megtisztított dióval tudná támogatni az ételosztást. Az ő jóvoltából azon a hétvégén diós süteményt is kaptak a rászorulók. Volt olyan alkalom, amikor a Zöldút Turisztikai Központ adományozott tartósélelmiszer-csomagot a meleg ételek mellé. Két orvos, dr. Ilyés Gabriella és dr. Felfalusi László több ízben is meglepte tartósélelmiszer-felajánlásaival a rászorulókat, sorolta a szervező. Kiemelte: a koronavírus miatt többször a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön konyhájáról rendelték meg az ételt. Amellett, hogy bőséges és finom ételt készítettek a börtönkonyhán, az intézetparancsnok, dr. Rózsahegyi Tamás jóvoltából a finom étel mellé még friss péksüteményt is kaptak ajándékba a rászorulók – emelte ki. Süteményt a Heitzmann Cukrászda is biztosított. Kövér Zsolt ugyan szerényen elhallgatta, de köztudomású, hogy szinte minden alkalommal süteménnyel kedveskedett a rászorulóknak. A szervező a Sárospataki Református Egyház Presbitériuma nevében köszönetet mondott minden felajánlónak, önkéntesnek, aki részt vett alkalmaikon, és munkájával hozzájárult az ételosztás sikeres lebonyolításához. Emellett megköszönte az együttműködést Aros János polgármesternek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, köztük Vighné Fehérvári Zsuzsának, aki sokat dolgozott a lebonyolítás sikeréért.

(A borítóképen: A sárospataki református közösség több alkalommal is kivette részét az ételosztásból)