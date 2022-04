A csütörtökön átadott kollégium az első a sorban, a tervek szerint a többit is felújítják majd. Az elkészült diákotthont ünnepélyes keretek között Varga Judit igazságügyi miniszter mint az Universitas Miskolcinensis Alapítvány elnöke és prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adta át.

Több mint egymilliárdos keret

Az igazságügyi miniszter Goethe gondolatát idézte: „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” Amit ő úgy fogalmazott át, hogy a Miskolci Egyetemen hagyományt és megújulást kínálnak a hallgatóknak. „Mi sem példázza ezt a szlogenünket jobban, mint ez a megújult, újragondolt kollégiumi épület. A kollégium az 1950-es években épült, most pedig egy több mint egymilliárd forintos keretből tudtuk modernizálni és új bútorokkal berendezni. A homlokzat továbbra is hordozza a hagyományos, eredeti architektúrát, de a belső térben szemmel láthatóan, kézzel foghatóan érezhetjük és élvezhetjük is az innovációt” – mondta.

Varga Judit igazságügyi miniszter, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány elnöke. Fotó: Ádám János

Kitért az intézmény alapítványi struktúrába szervezésének előnyeire is: „A modellváltó egyetemek körében a Miskolci Egyetem is azok közé az intézmények közé tartozik, amelyek érdekeltek a folyamatos megújulásban, abban, hogy minél sikeresebb, nemzetközi szinten is elismerést kiváltó eredményeket mutassanak fel. Az egyetem versenyképességének erősítésével is nő a magyar fiatalok képzésének színvonala és Magyarország innovációs teljesítménye. A modellváltással és a megújulással a magyar fiatalok a jövő nyertesei lehetnek. Éppen ezért szemünk folyamatosan az újítás, a megújulás pályáján van. Bízzunk benne, hogy ez csak a kezdet, amit most ez a látványos beruházás és megújulás jelent. Állnak még feladatok előttünk” – ismertette az alapítvány elnöke.

Prof. dr. Horváth Zita rektor kiemelte: „A Miskolci Egyetem építkezik szellemileg és fizikailag is. A múlt héten az MVM Zrt.-vel írtunk alá egy komoly együttműködési szerződést, előtte egy nanotechnológiai céggel konzorciumi megállapodást, és az a cél, hogy minden olyan kutató- és kompetencia-központ, amely a mai kor kihívásaira leginkább választ tud adni, jelen legyen az egyetemen.” A rektor is reményét fejezte ki, hogy ez még csak az út eleje, amelyet a Smart Campus program jegyében elkezdtek, és lesz finanszírozás a további fejlesztésekhez.