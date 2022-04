Ezek egyik része már a befejezés stádiumában, másik része pedig folyamatban van. A ravatalozó tetőszerkezete 12 millió forintból újult meg, de a Faluház épületét is korszerűsítik, mellyel néhány hét múlva készülnek el a kivitelezők. A Faluház 250 négyzetméteres épületében végzik tevékenységüket a polgármesteri hivatal dolgozói, de ebben kapott helyet a díszterem is, illetve az orvosi rendelő. Az ingatlanban energetikai korszerűsítés zajlott. Nyílászárócsere volt, 15 centiméteres külső szigetelést kapott kívülről, továbbá új fűtőtesteket helyeztek el a helyiségekben. Jelenleg a felújítási munkálatok 70 százalékos készültségben vannak, a külső homlokzat színezése van még hátra, amely azonban időigényes munka – hangsúlyozta a polgármester. Uniós pályázatból, harmincmillió forintos ráfordítással, százszázalékos finanszírozással valósult meg a beruházás.

Családi majális

A Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini Bölcsőde udvara is megújult ötmillió forintos támogatásból. A terepen térkövezés volt, továbbá új kültéri játszóeszközöket kapott az intézmény. A községben közel ötszázan laknak, kis település, de az óvoda és a bölcsőde teljes létszámmal működik, sőt túljelentkezés van – tudatta a polgármester. Az egycsoportos intézményben 24 óvodást és 5 bölcsődés gyermeket gondoznak.

A következő hétvégén, április 30-án, szombaton délelőtt először az édesanyákat köszöntik az óvodások és iskolások a Faluház dísztermében, majd a sportpályára várják az érdeklődőket, ahol családi majálist szerveznek a lakosoknak. A főzőversenyre eddig 15 csapat nevezett be, amelyeknek csak fantáziájuk szabhat határt az ételek elkészítésében, ugyanis nincsenek meghatározott kategóriák – emelte ki Takács István. A csapatok között lesz Sajósenye felvidéki testvértelepülésének, Pédernek a népdalköre is, amely a rendezvényre érkezik, de a főzőversenybe is beszáll. Bár a pandémia miatt mostanában nem találkoztak gyakran, de egyébként szívesen járnak egymáshoz, így ezt a meghívást is szeretettel fogadták – vélekedett a polgármester. A másik testvértelepülésük az erdélyi Ürmös, amely Brassótól 40 kilométerre helyezkedik el. Az ürmösiek azonban nem vesznek részt a majálison, viszont júniusban a sajósenyei delegációt fogadják – mondta a polgármester. A majálison a főzőverseny mellett népdalok és néptánc, bábelőadás, buborékshow és könnyűzenei koncert szórakoztatja majd a kicsiket és nagyokat.

(A borítóképen: Új udvari játékok az óvodában)