A húsvéti hosszú hétvégén 553 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek a hazai szálláshelyeken, ami az előzetes várakozásokat is meghaladta, és 40 százalékkal a kiemelkedőnek számító március 15-i hétvége forgalmát is felülmúlta. A fővárosba leginkább a külföldiek, míg vidékre a belföldi vendégek foglaltak. Budapest, a Balaton, a Mátra–Bükk és a főváros környéke voltak a legnépszerűbb úti célok – olvasható a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében.

Felülmúlja a tavalyit

Országos szinten a vendégéjszakák felét szállodákban, több mint egyharmadát magán- és egyéb szálláshelyeken töltötték el a vendégek. A fővárosban 55 százalék volt a szállodák részesedése. A szállodák kapacitáskihasználtsága a pénteki és szombati napokon a négy- és ötcsillagos egységekben érte el a legmagasabb értéket, a fővárosban megközelítette a 80 százalékot, a vidéki szállodákban a 70 százalékot – részletezi a közlemény. A húsvéti időszak alapján is minden esély megvan rá, hogy az idei forgalom az év következő részében is felülmúlja a tavalyit. A legközelebbi, pünkösdi hosszú hétvége már a nyári szezon kezdete lesz, amelyre várhatóan már most megkezdődnek a foglalások.

Az apartman a legkeresettebb

Megyei szinten még mindig inkább a vidéki apartmanokat keresik a vendégek – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtóreferense, aki azt is elmondta, hogy a járvány előtti adatokat is felülmúlja a foglalások száma országosan és Borsod-Abaúj-Zemplén megye tekintetében is.

– A nyárral kapcsolatban elmondhatom, hogy a tapasztalatok szerint idén sincs másként a foglalások ütemezése, azaz már április végén, május elején elkezdik a vendégek a nyaralásaik lefoglalását – mondta el Kelemen Lili, aki hozzátette, ez azért is lényeges, mert ilyenkor még bőségesen lehet válogatni a szálláshelyek közül, illetve kivétel nélkül minden szállásadó valamilyen kedvezményt nyújt az előfoglalási szezonban. Abból kiindulva, hogy az első negyedév is mennyire erős volt, illetve mind a március 15-ei hosszú hétvége, mind a mostani, húsvéti ünnepi hétvége is rekordokat döntött, azt várjuk, hogy ez a tendencia folytatódik nyáron is, és a 2019-es nyárnál is jobb nyarunk lesz – húzta alá a sajtóreferens.

Kedvezőbb árúak

Borsod-Abaúj-Zemplén megye tekintetében a késő tavaszi, nyári, kora őszi időszakban általában az apartman típusú szálláshelyek nagyobb előnyt élveznek a szállodákkal szemben, természetesen főszezonban ez kiegyenlítődik, de alapvetően nagyobb a kereslet a megyében az apartmanokra, mint a más jellegű szálláshelyekre. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy az ilyen típusú szálláshelyek kedvezőbb árúak, mint egy hotel, illetve a járvány miatt a vendégek jobban keresik azokat a desztinációkat, ahol a tömegtől távolabb lehetnek a pihenni vágyók. Leginkább az erdei apartmanok a vonzóak a vendégek számára, amelyekből megyeszerte kiemelkedően sok található – tette hozzá Kelemen Lili.

(A borítóképen: Kedvelt nyaralóhely Miskolctapolca és környéke is)