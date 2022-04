„Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy immár negyedik alkalommal szavaztak nekem bizalmat a választókerületben élők” – mondta Csöbör Katalin, aki szólt az elmúlt 12 év fejlesztéseiről is. „Most már nem munkanélküliségről, hanem munkaerő-hiányról beszélhetünk” – tette hozzá. A képviselő elmondta, hogy mindenkivel együttműködik majd, ezután is, aki a térségért tenni szeretne. „Ezután is megteszek majd mindent, hogy a tervezett fejlesztésekhez a szükséges forrást megszerezzem” – fogalmazott Csöbör Katalin.

„Ez egy nagy, több mint 20 ezer ember által kifejezett bizalom, ezt a bizalmat meg kell szolgálni” – hangsúlyozta dr. Kiss János. „Nemcsak őket szeretném képviselni, hanem mindenki mást is, aki a választókörzetben él”. A következő évek beruházásairól szólva úgy fogalmazott: „izgalmas fejlesztési lehetőséget tartogat ez a választókerület, elég csak a Diósgyőri várat, vagy a Miskolci Egyetemet említenem. Ezeken túl is lesz még miért dolgozni az elkövetkező 4 évben” – húzta alá a képviselő.