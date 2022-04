Holczinger Ferenc, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium SJ igazgató atya: Rendszeresen járok szavazni, mert állampolgári kötelességemnek tartom, másrészt lehetőségnek arra, hogy saját gondolatomat, világnézetemet, értékeimet, a számomra fontos ügyeket ilyenformán is kifejezzem. Mindezek mellett úgy gondolom, hogy büszkének kell lennünk arra, hogy gyakorolhatjuk ezt a jogunkat, hiszen számos példát láthatunk arra, hogy még a demokratikusan működő államokban sem magától értetődő az, hogy az állampolgárok rendszeresen és kiszámítható módon, választással is kifejezzék véleményüket.



Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke: A választójog, olyan alapvető jog, amellyel kifejezzük véleményünket. Védenceinknek is nagyon fontos a választásban való aktív részvétel. Lényegesnek tartom, hogy minden fogyatékos, aki el tud menni, menjen el szavazni, hiszen ezzel egyfelől kifejezhetik azt, hogy nekik is van véleményük saját életükről, másfelől pedig megmutathatják azt, hogy ők is ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint bárki más, amiben mi támogatjuk őket, s bízunk abban, hogy a jövőben a támogatott döntéshozatal az ő esetükben egyre nagyobb teret kap majd.



Repka Attila olimpiai bajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, négyszeres Európa-bajnok birkózó: Azt gondolom, hogy mindenkinek kötelessége elmenni szavazni. Megkérdeznek minket, nekünk pedig válaszolni kell. Én büszke vagyok arra, hogy amióta nagykorú vagyok minden választáson részt vettem, és amíg tehetem részt is fogok venni. Értetlenül állok azokkal az embertársaimmal szemben, akik nem nyilvánítják ki ilyenformán véleményüket, ráadásul amikor lehetőséget is kapnak arra, hogy döntsenek saját sorsukról, illetve az ország életéről.



Bíró László edző, a DVTK Jegesmedvék utánpótlás szakmai igazgatója, a 2021. évi Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Prima Díj Közönségdíjasa: A szavazás állampolgári kötelezettség, s úgy gondolom, ha négyévente megadatik erre a lehetőség, akkor minden állampolgárnak kötelessége élni ezzel. Egy demokratikus országban a választás kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy szavazással az állampolgár kinyilvánítsa a különböző politikai pártok programjával kapcsolatos szimpátiáját, illetve véleményét arról, hogy mit szeretne a következő négy, esetleg több évben.



Fazekas Miklósné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke: Azért tartottam fontosnak szavazást, mert úgy érzem, hogy mi kisemberek is tudjuk befolyásolni hazánk életének alakulását. Ez pedig kiváló lehetőség arra, hogy letegyük a voksunkat egy általunk jónak gondolt olyan jövő mellett, amelyet az unokáink is élvezhetnek majd.