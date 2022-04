A telekáraknál is érvényesül az örök igazság, hogy amiből kevés van, és nagy rá a kereslet, annak az ára egyre magasabb. Márpedig a felosztható földterület nem nő, ezért az építési telkek száma is korlátozott minden településen. Igaz, a helyi önkormányzatok átminősíthetnek külterületi földeket belterületté, és kialakíthatnak telkeket, ezzel növelve a szűkös kínálatot, de ennek is vannak korlátai.

Megnőtt az építési kedv

Az elmúlt években a kormányzati támogatások nagy számának és főleg nagy összegeinek köszönhetően sokan jutottak saját lakáshoz, és kezdtek házépítésbe. Ez az ingatlanok árának gyors növekedésével is együtt járt, hasonlóan az építési anyagok árához és a párhuzamosan emelkedő munkadíjakhoz. Ez igaz az építési telkekre is, hiszen az új házakhoz ez az alap.

Az országos lakóingatlan-piac ritkábban előtérbe kerülő szegmensében a telekpiacon jelentős áremelkedés ment végbe az elmúlt egy évben – derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből, amelyben felmérték a legfeljebb 1500 négyzetméteres hobbitelkek, valamint a nyaraló- és családiház-építésre alkalmas üdülő- és lakóövezeti telkek piacát.

Drasztikus emelkedés

Megállapításuk szerint országos átlagban, mindössze egy év alatt, több mint 57 százalékos drágulás történt. Ezen belül természetesen nagyok az eltérések régiónként és településenként. A Balaton mellett, Veszprém megyében 82 százalékos, Somogyban több mint 100 százalékos növekedés történt, a telkek négyzetméterára itt tizenkét hónap alatt, idén áprilisra, közel elérte a 22 ezer forintot. Jász-Nagykun-Szolnok megyében ezzel párhuzamosan 94 százalékos, Nógrádban 78 százalékos drágulást produkált a kínálati piac, 3,9–11,9 ezer forintos átlag­árakkal négyzetméterenként. Budapesten az eladásra kínált lakóövezeti telkek átlagos négyzetméterára közel 128 ezer forint volt április közepén, ami éves összevetésben 26 százalékos árnövekedésnek felel meg.

„Drasztikus emelkedésről beszélhetünk, országos szinten a telkek átlagos négyzetméterára majdnem 19 ezer forint volt idén április közepén, szemben az egy évvel korábbi 12 ezer forinttal, azaz több mint 57 százalékos drágulás történt. Megyéről megyére óriási különbség látszik: a fővárosban, Pest megyében és a Balaton környékén például kiugróak az árak. A telkek értéke attól is függ, hogy lakó- vagy üdülőövezetben van az adott telek vagy külterületen, utóbbiak jóval olcsóbbak” – mutatta be a telekpiac legfontosabb jellemzőit Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki szerint az eddigi áremelkedés természetes velejárója volt a lakásépítési kedv felfutásának.

Negyvenezer négyzetmétere

„Az új lakásokra vonatkozó állami támogatások, a jegybanki kedvezményes hitelprogram és az ötszázalékos áfa jelentősen élénkítette a lakásépítési kedvet és a telkek iránti keresletet. Ez felhúzta az árakat Miskolcon és környékén is” – erősítette meg Demeter Tibor, a Demeter Ingatlanközpont ügyvezető tulajdonosa. Aki építkezett, az kaphatta a legtöbb támogatást.

„Egy jobb helyen lévő miskolci, összközműves, 700-900 négyzetméteres telek ára ma 15 milliónál kezdődik. De ezekből már alig van, új osztásúak vannak, ahová még el kell vinni a közműveket vagy az utat is. Az átlagár ­ 15-20 ezer forint per négyzetméter a városban, ami Tapolcán akár ­30-40 ezer is lehet. Ebben az évben azonban több támogatás és kedvezmény kivezetésre kerül, ezért a drágulás megállhat, jövőre akár vissza is eshetnek a telekárak. Hacsak a kormány nem hosszabbítja meg a támogatások folyósítását” – prognosztizálta a szakember.