Mára kiderült, hogy mennyien jelentkeztek valamely felsőoktatási intézménybe az idén, és közülük mennyien szeretnének bejutni a Miskolci Egyetemre.

A Felvi.hu adatai szerint ebben az évben első helyen 2517-en jelölték meg a miskolci felsőoktatási intézményt. Ez egy kis visszaesést jelent a tavalyi számhoz képest, ami 2654 fő volt.



Igényekhez mérve



Az egyetem Egészségtudományi Karán azonban jelentősen emelkedett a jelentkezők száma. Első helyen 293-an jelölték meg valamelyik képzést.

Kiss-Tóth Emőke, a kar dékánja lapunknak jelezte: náluk 2022-ben az előző évhez képest 10 százalékkal emelkedett az összjelentkezők száma, és ami igazán izgalmas és sokatmondó, hogy az első helyes jelentkezések száma 25 százalékkal nőtt.

Tehát egyre többen vannak, akik határozottan a miskolci egészségtudományi képzési területen akarnak továbbtanulni.

– A kar képzési portfóliójának bővítésekor folyamatosan törekszik az egészségügyi munkaerőpiaci, valamint a társadalmi igényeket kiszolgálni. Ebben az évben nagy érdeklődés mutatkozott például a szakvédőnő mesterképzésre, amelyre már évek óta várt a védőnői szakma. Ez a mesterképzés a Miskolci Egyetem kezdeményezésére létesült, és idén indul először, Miskolcon mind a négy specializációval (területi, kórházi, ifjúsági, család- és nővédelmi), ahová félszázan adták be jelentkezésüket. Újnak számít a másik mesterképzésünk is, az egészségügyi szociális munka MSc, mely idén harmadik alkalommal indulhat, most is szép létszámmal. Továbbra is legnépszerűbb a gyógytornász BSc-képzésünk több mint 200 jelentkezővel. A labordiagnosztikai felsőoktatási szakképzésünk egyedülálló unikális képzés, melyre ez évben is növekedett az érdeklődés, az ország minden területéről – mondta a dékán.



Népszerű a levelező



– Tapasztalataink szerint az alapképzések terén is egyre népszerűbbek a levelező munkarendű képzéseink, ennek a kívánalomnak is igyekszünk megfelelni, az ápoló és a radiográfus szakot ezért levelező munkarendben is indítjuk. Minden levelező képzésünk pénteki és szombati napokon zajlik, ez általában tíz hétvégét jelent egy félévben. A Miskolci Egyetem által 2017-től Sátoraljaújhelyen működtetett, a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ keretében kihelyezett egészségtudományi képzés ebben az évben is továbbtanulási lehetőséget biztosít a határ menti területen élők számára védőnő és ápoló levelező szakon. Intenzív beiskolázási kampányon van túl a kar, minden kari megmozdulásunk az elmúlt évben a toborzás fényében telt – hangsúlyozta a dékán.



A legjobbak között



Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára a napokban közölte: a felvételizők 22 százaléka gazdálkodástudományi területet, 12 százaléka bölcsésztudományi szakot jelölt meg, 11-10-9 százalékuk pedig pedagógusképzésre, orvosés egészségtudományi, valamint műszaki informatikai képzésre jelentkezett.

Úgy fogalmazott: a magyar felsőoktatás jó és egyre jobb. Magyarországon tizenegy felsőoktatási intézmény a világ legjobb öt százalékában van, egy most megjelent új, nemzetközi rangsorban pedig idén 56 magyar képzés szerepel – fejtette ki, hozzáfűzve: emellett mintegy negyvenezer külföldi hallgató tanul a magyar felsőoktatásban, 65 százalékkal több, mint az elmúlt időszakban.

Hangsúlyozta: a kormány a GDP (bruttó hazai termék) két százalékát fordítja a felsőoktatásra, a 2 ezer 700 milliárd forintos nagy felsőoktatási fejlesztés első 200 milliárd forintját pedig már idén biztosítják az intézményeknek. A megújuló egyetemek rugalmasabb, versenyképesebb képzést nyújtanak azzal, hogy közelebb állnak a gyakorlathoz, együttműködnek a társadalmi és gazdasági szféra szereplőivel – mondta, ismertetve: fontos, hogy a hallgatók ne morzsolódjanak le, és a végzettségüknek megfelelően helyezkedjenek el.

A helyettes államtitkár az érettségivel kapcsolatos határidőkről szólva elmondta: április 20-án újra szerkeszthetővé válik a felvételi felület, ahol a felvételizők sorrendet változtathatnak, vagy akár törölhetnek is képzési helyeket július 7-éig.