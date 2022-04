A tavaszi szünet minden napján, április 14-e és 19-e között az MVK igény szerint közlekedteti a ZOO-járatot, mely előzetes telefonos bejelentkezés alapján, valamint személyesen, Felső-Majláth végállomáson indulás előtt kérhető.

A telefonos utazási igényt harminc perccel a járat indulása előtt szükséges bejelenteni a 46/514-949-es telefonszámon, megjelölve azt is, ahol az utas fel szeretne szállni. A végállomáson elég a járat indulása előtt jelezni a járművezetőnek, ha utazni kíván. Az utasok igénye alapján induló ZOO-járat nemcsak az előre jelzett megállóhelyen, hanem valamennyi megállóhelyen megáll.

„Húsvétkor is nyitva vagyunk!”, hívja fel a figyelmet a Miskolci Állatkert. „A négynapos hosszú hétvége alatt is minden nap a megszokott nyitvatartással, 9-18 óra között várjuk látogatóinkat (az állatkertet 19 óráig kell elhagyni). Húsvéthétfőn a locsolkodás előtt/után/helyett is érdemes meglátogatni az állatkertet, hiszen azon a napon nyuszisimogatásra is lesz lehetőség. Kecskesimogatónkban pedig gidák népes csapata várja látogatóinkat”, írja az állatkert.