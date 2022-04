Az előkészítés után is több órán tartott csak a májuskosár díszítése – tudtuk meg Kakszi Alexandra virágbolttulajdonostól. Ő a hivatalosan is hitelesített rekord készítője is egyben. A májuskosár elkészítéséhez megközelítőleg 30 cserepes virágot és több mint 200 méternyi szalagot használt fel a díszítéshez.

- Esernyők és pillangók is díszítik az alkotást, hogy minél színesebb és vidámabb legyen, hiszen vidám alkalomra kapják ezt a hölgyek – mondta Kakszi Alexandra. A kosár jellegzetes színe a rózsaszín, amelyet a leányköszöntő virágcsokor megrendelője kért. – Reméljük, jövőre már fehéret készítek nekik! – utalt arra Kakszi Alexandra, hogy a fehér színű májuskosár már a hamarosan bekövetkező menyegző szimbóluma. - Nagyon sok májuskosarat készítünk, divatja van a fiatalok és az idősesebbek körében is. Van olyan idős vásárlóm, aki 70 éves elmúlt már, és a mai napig a feleségének májuskosarat visz minden évben!

- Szeretnék szívből gratulálni Kakszi Alexandrának, hiszen az imént megejtett centméterpontosságú mérés szerint neki sikerült tudomásunk szerint a legnagyobb méretű májuskosorat elkészítenie Magyarországon! – gratulált Sajószentpéteren Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora.