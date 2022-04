Közel száz fecskefészket vertek le a napokban az egyik megyénkbeli cég telephelyén, adta hírül Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője. Mint mondta, a cég nevét azért nem tette közzé, és kérte, mi se írjuk meg, mert a vállalat vezetői együttműködőek voltak, és nem szándékos természetkárosításról van szó. Az történt, hogy bejelentés érkezett hozzájuk a fecskefészkek leveréséről. Ők ezt azonnal jelezték a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak, ahonnan a szakemberek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi Főosztályának hatósági munkatársaival indultak a helyszínre.

– Kérték, menjek én is. A helyszínen kiderült, hogy több épületen is találhatók fecskefészkek, de csak az egyikről távolították el azokat. Mégpedig azért, mert a tető alatti stukkók meglazultak, így balesetet okozhattak volna. Ezeket azonban csak úgy tudták leszedni, ha előtte a fészkeket is eltávolítják. Szerencsére ezen a területen nem láttunk fecskéket, így valószínűleg a madarak nem sínylették meg a munkálatokat. A szóban forgó épületen van még 400 érintetlen fészek és a gyár területén további 100-150. A kormányhivatal szakemberei felvették a jegyzőkönyvet, és elindították az eljárást – sorolta az állatmentő.

Csak engedéllyel

Hangsúlyozta: a fecskefészkek eltávolítása az év 365 napján tilos. Fészkelési időn kívül, tehát szeptember végétől április elejéig a kormányhivatal engedélyével megtehető, azonban a szóban forgó cég ezzel nem rendelkezett. Ha időben benyújtja a kérelmet, valószínűleg megkapta volna az engedélyt.

A fecskék száma egyre csökken, ezért védelem alatt állnak - Lehoczky Krisztián

– A fecskék száma egyre csökken, ezért védelem alatt állnak. Sajnos gyakori a fészkek leverése, de ami a tudomásunkra jut, az csupán a megtörtént esetek tíz százaléka lehet. Szerencsésebb eset, ha valaki ősszel vagy télen szedi le a fészkeket, az azonban brutális, ha július közepén teszi ezt meg, amikor a fiókák még nevelkednek. Aki ilyet tesz, az az állatkínzás és természetkárosítás bűncselekményét követi el, és öt év szabadságvesztés is járhat érte. Ha valakit zavar a fecskék ürüléke, érdemes úgynevezett fecskepelenkát felszerelni vagy ragasztani a fészek alá, ötszáz forintnál nem kerül többe. Azt azonban nem hiszem, hogy valakit a fecskék csivitelése zavarna, hiszen nem hangosak, kedves, csicsergő hangjuk van – fogalmazott Lehoczky Krisztián.

(A borítóképen: A fecskefészket az év 365 napján tilos eltávolítani)