Kiiktatják a hazai közétkeztetésből a földimogyorót, a dióféléket és a szezámmagot, amelyek súlyos allergiás reakciókat válthatnak ki egyeseknél, írja az egyik hírportál. Mint ismeretes, januárban hazánkban meghalt egy kisfiú anafilaxiás sokk miatt, mert az iskolában mogyorót tartalmazó tortát evett.

Töröljék!

Az eset után az AllerGéniusz Egyesület állt elő a javaslattal, hogy az erősen allergén élelmiszereket töröljék a közétkeztetésből. Az egyesület a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a legnagyobb közétkeztető cégtől kaptak hivatalos állásfoglalást arról, hogy nem szolgálnak fel olyan élelmiszereket, amelyek szándékosan tartalmazzák a fenti összetevőket. A cég azonban megjegyzi, hogy a legjobb szándék ellenére is előfordulhatnak olyan élelmiszerek, amelyek az allergiás reakciót keltő összetevőket nyomokban tartalmazzák. Az egyesület azt is javasolta, hogy minden oktatási intézményben legyen elérhető legalább két injekció anafilaxiás sokk esetére, és a tanárokat, valamint más dolgozókat is képezzék ki ezek helyes használatára.

Ki lehet hagyni

Maximálisan egyetért a mogyorófélék kivezetésével Török Lajos miskolci házi gyermekorvos. Mint mondta, bár nagyon kevés azon gyermekek száma, akik ilyen allergiával rendelkeznek, de a mogyorófélék gyors reakciót képesek kiváltani a szervezetben, ami akár halálhoz is vezethet. Más allergének, például a tojásfehérje csak bőrtünetekkel jár, életveszélyes állapotot nem okoz, és lassú lefolyású.

A mogyorófélék nem feltétlenül szükségesek az iskolai étrendbe, ezeket nyugodtan ki lehet hagyni, jegyezte meg a gyermekorvos. Hozzátette: egyéb összetevőkre is érzékenyek lehetnek a gyerekek, de ezek hátterében anyagcserezavar áll, és nem allergia.

– Az szinte elképzelhetetlen, hogy egy gyermekről csak iskoláskorában derüljön ki, hogy allergiás a mogyorófélékre. A tünetek már kisded- és óvodáskorban jelentkeznek, mivel akkor már mindent eszik a gyermek. Ha valamelyik szülő mégsem tud iskolás gyermeke súlyos allergiájáról, annak valószínűleg a nem odafigyelés az oka. A csecsemők táplálásakor is nagyon oda kell figyelni, amikor új ételt vezetünk be, hiszen ekkor derül ki, hogy allergiás-e valamire – figyelmeztetett Török Lajos. Mint mondta, jelezték neki, hogy a januári eset óta több egyházi és magániskola is beszerezte az injekciót anafilaxiás roham esetére. A gyermekorvos ezt nem tartja jó megoldásnak több ok miatt sem. Az egyik, hogy az injekció meglehetősen drága, és hamar lejár a felhasználhatósági ideje. A másik, hogy csak rutinos, szakavatott embernek tanácsos beadnia, például a védőnőnek. A védőnők ugyan már főállásban dolgoznak az iskolákban, de nincsenek ott mindig. Ha a pedagógusokat ki is képzik az injekció beadására, nem biztos, hogy el tudják dönteni, valóban allergiás rohama van-e a gyereknek. Legfeljebb abban az iskolában érdemes tartani ilyen ellenszert, ahol igazoltan van mogyorófélékre allergiás diák.

Nyomokban tartalmaz

Miskolc közétkeztetését a GasztVitál cégcsoport biztosítja, melynek vezetője, Demeter László az Északnak elmondta, napi 10-11 ezer adag ételt készítenek a megyeszékhelynek. Ebben benne van a gyermek- és szociális étkeztetés is.

Napi 120-130 adagot főznek a valamilyen ételérzékenységben szenvedőknek. Azt ugyanis egy miniszteri rendelet szabályozza, hogy a közétkeztetőnek 14 alapérzékenységre biztosítania kell a diétás ételt. A közétkeztetésben részt vevőknek pedig csupán egy század százaléka lehet allergiás a mogyorófélékre.

– Rendelet még nem született a mogyorófélékkel kapcsolatban, de véleményem szerint az nem arról szól majd, hogy a mogyorót, diót és szezámmagot ki kell vezetni a közétkeztetésből, hanem arról, hogy az ilyen súlyos allergiás gyermekeket nem lesz kötelező ellátnia a szolgáltatónak. Számukra kisebb, speciális konyhák főzhetnek. Tudni kell, hogy nagyon sok élelmiszer tartalmaz nyomokban mogyorót, például az étolaj is. Egy uniós rendelet szerint pedig ha egy élelmiszer-alapanyag mogyorótartalma két százalék alatti, azt fel sem kell tüntetni. Tehát a teljes kivezetés azt jelentené, hogy szinte semmit nem lehetne főzni. Mindenképpen meg kell várni a rendeletet – tette hozzá Demeter László.

(A borítóképen: Iskolai menzán. Az ételérzékenységben szenvedők nem ehetnek meg mindent. Fotó: MW)