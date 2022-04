Felkerült azon iskolák listájára két megyénkbeli intézmény is, melyek kiválóan kompenzálják a diákok hátrányait a szövegértés terén. Ez az országos kompetenciamérésekből állapítható meg, és tulajdonképpen a pedagógusok hozzáadott értékét mutatja.

Élményszerzés

Az egyik sikeres intézmény a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola, ahol a diákok több mint 90 százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Tisz­lavicz Csaba intézményvezető az Észak-Magyarországnak elmondta, ha csak a mérések eredményét nézzük, akkor nincsenek a legjobbak között, de az megnyugtató, hogy a fejlődés terén, ami a pedagógusok munkáját mutatja, előkelő helyet foglalnak el.

– Nevelési módszereink közül talán azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a gyerekek vonzó, családias környe­zetben tanulhassanak az iskolában. Nagy hangsúlyt fektettünk a nevelőmunkára, és arra törekszünk, hogy diákjaink élményként éljék meg az iskolában történteket. Több olyan pedagógiai módszert alkalmazunk, ami segíti a munkánkat, ilyen a Komplex Instrukciós Program, a Komplex Alapprogram és az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Program és Eszközrendszer is. Ezek elősegítik a tanulók egyéni képessé­geinek fejlesztését, segítik őket a tanulásban, a tanulási módszerek megismerésében, így a tananyag elsajátításában. Ki kell emelni a legórobotika programot, amit két évvel ezelőtt kezdtünk el. Ez a program is kiválóan alkalmas arra, hogy a gyerekek felismerjék egyéni képességeiket és fejlesszék azokat. A robotikát nemcsak tehetséggondozó foglalko­zásokon alkalmazzuk, hanem szinte minden tanítási órán szerephez juthat. A pedagógus kreativitásán múlik, hogyan. Egyelőre négy évfolyamon használjuk, de a jövőben fokozatosan minden évfolyamon bevezetjük. Kilenc kolléga már elvégezte a robotika-tanfolyamot – so­rolta az intézményvezető.

Közösségi programok

Kiemelte: rendkívül fontosak a gyerekek fejlődése szempontjából a közösségi programok. Nemcsak azok, amelyek tanulmányi versenyekhez kapcsolódnak, hanem például az olyanok, mint a napokban a nemzetközi romanap alkalmából szervezett, színes rendezvény, melybe a gyerekek szüleit is bevonták. A pedagógusok eredményes munkáját pedig az is bizonyítja, hogy szinte minden végzős diákjuk továbbtanul valamelyik középiskolában, egyre többen érettségit adó technikumot választanak.

– Segítségünkre van, hogy iskolánkban roma pedagógusok is dolgoznak, akik hidat képeznek a gyermekek családjai és az iskola között. De ugyanilyen támaszunk a református és a katolikus egyház képviselői, akikkel közösen tudunk tenni a gyerekekért – fogalmazott az intézményvezető.

Iskolaotthonos forma

Az edelényi Borsodi Általános Iskola is ott van a hátrányokat kiválóan kompenzáló intézmények között. Hernádi Attiláné intézményvezető szerint a sikeres fejlesztés titka az, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél több időt töltsenek az iskolában. Diákjaik 98 százaléka küzd valamilyen hátránnyal, épp ezért öt évvel ezelőtt az iskolaotthonos formát kibővítették a 6. évfolyamig. Így a diákoknak délelőtt és délután is vannak tanítási óráik, a fennmaradó időben pedig pedagógus segítségével oldják meg a házi feladatot, tanulják meg a tananyagot.

– Igaz, hogy a gyerekek napi 8-9 órát töltenek az iskolában, de hátrányaik ledolgozásához és alapkompetenciáik fejlesztéséhez szakemberre van szükség. Ez a sikeres továbbtanulásuk miatt rendkívül fontos. Az 5. és 6. évfolyamnak az iskolaotthonos foglalkozásokat tanítók tartják, így segítve az alsós-felsős átmenetet. A sikeres fejlesztés annak is köszönhető, hogy osztályaink kis létszámúak, 15-18 fősek. A kompetenciaméréshez mindig tartozik egy úgynevezett családi háttér index. Mi ezt minden évben kitöltetjük a szülőkkel, hiszen az eredményt nagyban befolyásolja, hogy a gyerekek milyen családi háttérből érkeznek. Az eredményeink abban mutatkoznak, hogy képesek vagyunk a hátrányokat kompenzálni – tette hozzá az intézményvezető, megjegyezve: az elmúlt két év digitális oktatása náluk is, mint minden hátrányos helyzetű településen gondot okozott, de igyekeznek ezeket a lemaradásokat is pótolni.

(A borítóképen: A prügyi iskolában élményszerű oktatás folyik)